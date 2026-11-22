Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια μετά την τραγική απώλεια του 22χρονου Λάζαρου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του...



Ο 22χρονος Λάζαρος πήγαινε εκείνη την ώρα στη δουλειά του. Συγκλονίζει το γεγονός ότι ο πατέρας του 22χρονου, ήταν εκείνος που βρήκε το παιδί του, χωρίς τις αισθήσεις του, μετά το τροχαίο.



«Εγώ το βρήκα το παιδί μου»



Ο πατέρας του 22χρονου μίλησε στο Mega για το κακό που βρήκε την οικογένειά του και τα λόγια του ραγίζουν καρδιές.



«Σηκώθηκε εδώ από το σπίτι μας και πήγαινε για εργασία. Τεσσεράμισι ώρα έπιανε στο αεροδρόμιο, άρα 3:20 που έγινε αυτό πέρασε από εκεί για να πάει στο αεροδρόμιο», λέει αρχικά ο πατέρας του 22χρονου.



Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το όχημα κινείτο σε τμήμα του δρόμου με απανωτές στροφές, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο.



«Εγώ το βρήκα, εγώ το βρήκα το παιδί, εγώ, εγώ, πέρασα 5 η ώρα από εκεί να αφήσω το άλλο μου το παιδί στον Προαστιακό γιατί δούλευε στις έξι και με πήρανε τηλέφωνο ότι το παιδί δεν έχει φτάσει και γύρισα πίσω και το βρήκα. Τρεις ώρες μόνος του», αναφέρει ο πατέρας.



Ο 22χρονος Λάζαρος σπούδαζε οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Τρίπολης και απείχε μόλις πέντε μαθήματα για να πάρει το πτυχίο του και να ανοίξει τα δικά του φτερά.



Όπως λέει ο πατέρας του, την συγκεκριμένη διαδρομή την έκανε καθημερινά.



«Το παιδί ήταν ξεκούραστο, εδώ πάνω στο σπίτι όλη μέρα, είχε και ρεπό την προηγούμενη μέρα. Δύο-τρία χρόνια είχε το δίπλωμα σίγουρα και συγκεκριμένα, το αμάξι αυτό το είχε ένα χρόνο και ένα μήνα οδηγούσε και τα άλλα του σπιτιού μας, τα άλλα δύο. Να το πάτησε λίγο παραπάνω… Ήξερε τον δρόμο απ’ έξω», τόνισε ο πατέρας του 22χρονου Λάζαρου.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συλλέξει η Τροχαία, δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή άλλου οχήματος στο τροχαίο, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζονται.

Στο πένθος έχει βυθιστεί μία οικογένεια μετά την τραγική απώλεια του 22χρονου Λάζαρου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο με το αυτοκίνητό του, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Λαυρίου.Το νήμα της ζωής του 22χρονου κόπηκε μέσα σε μία στιγμή, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια κατέληξε σε ένα χωράφι, αρκετά μέτρα από τη Λεωφόρο Λαυρίου στην Παιανία.