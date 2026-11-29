Πριν από 37 χρόνια, στις 29 Νοεμβρίου 1979, ο ιερέας Φιλούμενος, που υπηρετούσε στους Αγίους Τόπους, στο Φρέαρ του Ιακώβ, βρέθηκε νεκρός σε...









Πριν από 37 χρόνια, στις 29 Νοεμβρίου 1979, ο ιερέας Φιλούμενος, που υπηρετούσε στους Αγίους Τόπους, στο Φρέαρ του Ιακώβ, βρέθηκε νεκρός σε τρομακτική κατάσταση.



Την ώρα που τελούσε την Θεία Λειτουργία, άγνωστοι εξτρεμιστές, μπήκαν στον Ναό, όπου τον δολοφόνησαν με τσεκούρι. Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στα άκρα, τον ακρωτηρίασαν. Η μανία τους ήταν τέτοια που φεύγοντας έριξαν στον Ναό χειροβομβίδα αφού πρώτα τον βανδάλισαν.

Την ώρα που τελούσε την Θεία Λειτουργία, άγνωστοι εξτρεμιστές, μπήκαν στον Ναό, όπου τον δολοφόνησαν με τσεκούρι. Τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στα άκρα, τον ακρωτηρίασαν. Η μανία τους ήταν τέτοια που φεύγοντας έριξαν στον Ναό χειροβομβίδα αφού πρώτα τον βανδάλισαν.



Μέχρι το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου 1979.



Η δολοφονία του αποδίδεται σε φανατικούς Σιωνιστές οι οποίοι τον απειλούσαν όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει, διαφωνώντας με την παρουσία της μονής στην περιοχή.



Η πρώτη επαφή των ανθρώπων με την αγιότητα του, έγινε τέσσερα χρόνια μετά την δολοφονία του, σαν σήμερα στις Νοεμβρίου του 1983.



Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, όταν ο τάφος άνοιξε για να γίνει η εκταφή του νεκρού, «το σώμα του μάρτυρος ήταν άφθορο και ευωδιάζων, ως άνωθεν επισφράγιση της ένταξής του «εν σκηναίς Αγίων».».



Ο τάφος σφραγίστηκε ξανά για να ανοίξει εκ νέου στις 26 Δεκεμβρίου του 1984. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.

Τότε οι μοναχοί πήραν τα ιερά λείψανα και τα τοποθέτησαν σε λάρνακα.



Στις 29 Νοεμβρίου του 2009 η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποφάσισε την Αγιοκατάταξη του Μάρτυρα Φιλουμένου ο οποίος ήδη ήταν Άγιος στη συνείδηση πολλών χριστιανών. dogma.gr







Πρόκειται για έναν από τους πλέον σύγχρονους Μάρτυρες της Εκκλησίας ο οποίος παραμένει άγνωστος σε πολλούς.Γεννημένος στην ΚύπροΟ κατά κόσμον Σοφοκλής Ορουντιώτης, γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1913 στη Λευκωσία με καταγωγή από το χωριό της επισκοπής Μόρφου, Ορούντα.Σε ηλικία 14 ετών αφιερώθηκε στο μοναχισμό. Πρώτα στην ιερά μονή Σταυροβουνίου και πέντε χρόνια μετά στα Ιεροσόλυμα. Μαζί του ήταν και ο αδερφός του, ο Ελπίδιος.Από τότε έμεινε εκεί. Υπηρέτησε ως Αρχιμανδρίτης το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους Αγίους Τόπους επι 45 χρόνια.