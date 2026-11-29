Σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέει πλέον η νέα φρεγάτα FDI HN (Belharra) «Νέαρχος», με το Πολεμικό Ναυτικό να απευθύνει επίσημο μήνυμα καλωσο...





Παράλληλα, γίνεται ειδική μνεία στη φρεγάτα «Κίμων», με την οποία ο «Νέαρχος» θα συγκροτήσει προσεχώς τον πυρήνα της αναβαθμισμένης αποτρεπτικής ισχύος και της νέας επιχειρησιακής εικόνας του ελληνικού Στόλου. «Με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας σας υποδεχόμαστε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η ένταξή σας ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευση του Πολεμικού Ναυτικού για διαρκή εξέλιξη, πρόοδο και ευημερία», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.



Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό, σε μία άρτια διαδικασία παραλαβής. Σύντομα θα συνευρεθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα, ατενίζοντας με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, με τον Άγιο Νικόλαο στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε



Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ – Αρχηγός ΓΕΝ

Σε ελληνικά χωρικά ύδατα πλέει πλέον η νέα φρεγάτα FDI HN (Belharra) «Νέαρχος», με το Πολεμικό Ναυτικό να απευθύνει επίσημο μήνυμα καλωσορίσματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στη δήλωση, την οποία υπογράφει ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, εκφράζεται η ιδιαίτερη ικανοποίηση της ηγεσίας για την άφιξη της νέας μονάδας, καθώς και τα συγχαρητήρια προς το πλήρωμα για την άρτια απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής.