



«Ήταν μια στιγμιαία επιπολαιότητα», υποστήριξε ο κατηγορούμενος



Από την πλευρά του, ο 25χρονος παραδέχθηκε κατά την απολογία του ότι κοινοποίησε τα προσωπικά μηνύματα, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν διακίνησε τις φωτογραφίες που είχε λάβει.



Όπως υποστήριξε, απέστειλε αποκλειστικά στιγμιότυπα οθόνης από τη μεταξύ τους συνομιλία.



Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς την «μια στιγμιαία επιπολαιότητα».



Το δικαστήριο, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία της υπόθεσης και τις καταθέσεις, κατέληξε στην καταδίκη του για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 24χρονος, οι δύο νεαροί γνωρίστηκαν τον Μάρτιο του 2024 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.Η επικοινωνία τους ξεκίνησε με ανταλλαγή μηνυμάτων και στη συνέχεια φωτογραφιών, ορισμένες από τις οποίες ήταν προσωπικού χαρακτήρα.Όπως περιέγραψε, υπήρξε αμοιβαία συμπάθεια και αποφάσισαν να συνεχίσουν τη γνωριμία τους σε άλλη εφαρμογή. Ωστόσο, η επικοινωνία τους διακόπηκε έπειτα από μόλις δύο ημέρες.Ο 24χρονος ανέφερε ότι είχε αποστείλει στον κατηγορούμενο τουλάχιστον τρεις προσωπικές φωτογραφίες.Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος προώθησε το περιεχόμενο της συνομιλίας τους σε συμφοιτητή και φίλο του 24χρονου, αποκαλύπτοντας έτσι πληροφορίες για την προσωπική του ζωή.«Κάποιοι απομακρύνθηκαν από τον κύκλο μου»Κατά την κατάθεσή του, ο 24χρονος περιέγραψε τις ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες που είχε για τον ίδιο η διαρροή των μηνυμάτων.Όπως εξήγησε, μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτε οι φίλοι του ούτε οι γονείς του γνώριζαν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.«Πιστεύω ότι ήθελε να με βλάψει. Ήταν αφέλειά μου, χαζομάρα μου. Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι προσωπικές φωτογραφίες», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.Στη συνέχεια, περιέγραψε τον φόβο και την ανασφάλεια που του προκάλεσε το περιστατικό.«Κάποιοι απομακρύνθηκαν από τον κύκλο μου. Φοβήθηκα ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος. Όλη αυτή η κατάσταση, πέρα από τον φόβο που μου δημιούργησε, είναι σαν θηλιά στον λαιμό μου», κατέθεσε.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να απευθυνθεί σε ψυχολόγο ούτε να προχωρήσει σε νέα προσωπική γνωριμία.