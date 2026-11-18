Οι εξωτερικές κλειδαριές χωρίς κλειδί γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, καθώς όλο και περισσότερο ενσωματώνονται και αλληλοεπιδρούν με τα άλλα ga...
Οι εξωτερικές κλειδαριές χωρίς κλειδί γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, καθώς όλο και περισσότερο ενσωματώνονται και αλληλοεπιδρούν με τα άλλα gadgets ενός «έξυπνου» σπιτιού. Ανεξάρτητα από την τεχνολογική τους υπεροχή, το ερώτημα παραμένει: Είναι ασφαλείς; Ή, τουλάχιστον, είναι πιο ασφαλείς από τις κλασικές κλειδαριές; Η απάντηση είναι και «ναι» και «όχι».
Υπάρχουν διάφοροι τύπου κλειδαριών χωρίς κλειδί:
- Οι κλειδαριές με πληκτρολόγιο διαθέτουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο 10 ψηφίων, στο οποίο οι ένοικοι ενός σπιτιού εισάγουν έναν κωδικό για να ξεκλειδώσουν την πόρτα. Είναι απλές, εύκολες στον προγραμματισμό και εύχρηστες – αρκεί να αλλάζετε συχνά τον κωδικό ώστε να μη φθείρονται τα πλήκτρα και φυσικά αν επιλέγετε κωδικούς που μπορείτε να θυμάστε! Δίνουν πολλές δυνατότητες προγραμματισμού (λ.χ. αρκετά μοντέλα μπορούν να δίνουν προσωρινούς κωδικούς εισόδου), ενώ θα χρειαστεί να ελέγχετε και να αλλάζετε τις μπαταρίες τους σύμφωνα με το βιβλίο του κατασκευαστή.
- Οι κλειδαριές δακτυλικών αποτυπωμάτων συνδυάζουν το κλείδωμα του πληκτρολογίου με συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όπως το πληκτρολόγιο ασφαλείας δακτυλικών αποτυπωμάτων σε πολλά κινητά τηλέφωνα, η κλειδαριά δακτυλικών αποτυπωμάτων περιλαμβάνει μια μικρή επιφάνεια αφής που διαβάζει το δακτυλικό αποτύπωμα και ξεκλειδώνει την πόρτα εάν αυτό είναι καταχωρημένο στη μνήμη της. Ο σαρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων συνδυάζεται με ένα πληκτρολόγιο για να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού να μοιράζεται έναν κωδικό με άλλους, των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν θέλει να είναι αποθηκευμένα στο σύστημα. Κάποια μοντέλα χρησιμοποιούν σαρωτή αναγνώρισης προσώπου αντί δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Οι κλειδαριές με δυνατότητα Bluetooth χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth και Wi-Fi για να ξεκλειδώσουν την πόρτα μέσω fob (ειδικό «κλειδί» με πλήκτρο ή χωρίς) ή εφαρμογής. Οι κλειδαριές Bluetooth έχουν ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα και την πιθανότητα χακαρίσματος, αλλά αυτά τα ζητήματα μπορούν να ξεπεραστούν με προσεκτικές πρακτικές ασφαλείας.
Ανάλογα με τον τύπο της κλειδαριάς χωρίς κλειδί, η δυνατότητα εισόδου στο σπίτι μπορεί να επηρεαστεί από διακοπές ρεύματος – αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική αδυναμία κάποιων κλειδαριών χωρίς κλειδί. Ενώ αρκετά μοντέλα τροφοδοτούνται με μπαταρία, κάθε κλειδαριά που χρειάζεται να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος ή στο διαδίκτυο κινδυνεύει όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Η εφεδρική μπαταρία μπορεί να τροφοδοτεί την ίδια την κλειδαριά, αλλά οι κλειδαριές Bluetooth απαιτούν σύνδεση με το σύστημα Wi-Fi του σπιτιού. Επομένως, εάν το router δεν έχει ρεύμα, η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να κολλήσει στη θέση όπου βρισκόταν όταν κόπηκε το ρεύμα. Τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να ανοίξουν χειροκίνητα από το εσωτερικό, εάν υπάρχει κάποιος άλλος στο σπίτι, αλλά μερικά κλειδώνουν στη θέση τους μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ανάλογο πρόβλημα προκαλείται και στις κλειδαριές που λειτουργούν με μπαταρία. Εδώ, όμως, η ευθύνη βαραίνει τους ενοίκους, αν δεν έχουν φροντίσει να κάνουν τους απαραίτητους σχετικούς ελέγχους.
Να σημειωθεί ότι σχεδόν κάθε κλειδαριά χωρίς κλειδί που διατίθεται στην αγορά, περιλαμβάνει επίσης μια χειροκίνητη εφεδρική κλειδαρότρυπα. Όμως, αν ο λόγος που κάποιος επέλεξε μια κλειδαριά χωρίς κλειδί, ήταν για να αποφύγει να κουβαλά κλειδιά, είναι μάλλον απίθανο να έχει μαζί του το εφεδρικό κλειδί για ώρα τέτοιας ανάγκης!
Κάθε κλειδαριά, με ή χωρίς κλειδί, έχει μια φυσική αδυναμία: είναι τόσο δυνατή όσο το υλικό κατασκευής της, το μήκος του κοχλία στο εσωτερικό και η αντοχή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη. Δεν αρκεί, λοιπόν, να αγοράσει κάποιος μια τέτοια «έξυπνη» κλειδαριά θεωρώντας ότι η τεχνολογία εξασφαλίζει τα πάντα – πρέπει να ελεγχθούν και οι άλλες παράμετροι.
Επίσης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κλειδαριές, οι «έξυπνες» κλειδαριές έχουν ένα δεύτερο αδύνατο σημείο: την τεχνολογία. Επειδή επί της ουσίας είναι ηλεκτρονικές συσκευές και συχνά συνδέονται στο δίκτυο του «έξυπνου» σπιτιού, μπορούν να χακαριστούν. Εάν για παράδειγμα έχετε τη σχετική εφαρμογή αποθηκευμένη σε κινητό χωρίς ισχυρό κωδικό πρόσβασης και χάσετε το τηλέφωνο, όποιος το βρει ή το έχει κλέψει μπορεί να ελέγξει τις «έξυπνες» κλειδαριές (και ενδεχομένως πολλά άλλα πράγματα) στο σπίτι σας.
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