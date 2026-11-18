







Ανάλογα με τον τύπο της κλειδαριάς χωρίς κλειδί, η δυνατότητα εισόδου στο σπίτι μπορεί να επηρεαστεί από διακοπές ρεύματος – αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική αδυναμία κάποιων κλειδαριών χωρίς κλειδί. Ενώ αρκετά μοντέλα τροφοδοτούνται με μπαταρία, κάθε κλειδαριά που χρειάζεται να συνδεθεί σε πηγή ρεύματος ή στο διαδίκτυο κινδυνεύει όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Η εφεδρική μπαταρία μπορεί να τροφοδοτεί την ίδια την κλειδαριά, αλλά οι κλειδαριές Bluetooth απαιτούν σύνδεση με το σύστημα Wi-Fi του σπιτιού. Επομένως, εάν το router δεν έχει ρεύμα, η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να κολλήσει στη θέση όπου βρισκόταν όταν κόπηκε το ρεύμα. Τα περισσότερα μοντέλα μπορούν να ανοίξουν χειροκίνητα από το εσωτερικό, εάν υπάρχει κάποιος άλλος στο σπίτι, αλλά μερικά κλειδώνουν στη θέση τους μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση. Ανάλογο πρόβλημα προκαλείται και στις κλειδαριές που λειτουργούν με μπαταρία. Εδώ, όμως, η ευθύνη βαραίνει τους ενοίκους, αν δεν έχουν φροντίσει να κάνουν τους απαραίτητους σχετικούς ελέγχους.Να σημειωθεί ότι σχεδόν κάθε κλειδαριά χωρίς κλειδί που διατίθεται στην αγορά, περιλαμβάνει επίσης μια χειροκίνητη εφεδρική κλειδαρότρυπα. Όμως, αν ο λόγος που κάποιος επέλεξε μια κλειδαριά χωρίς κλειδί, ήταν για να αποφύγει να κουβαλά κλειδιά, είναι μάλλον απίθανο να έχει μαζί του το εφεδρικό κλειδί για ώρα τέτοιας ανάγκης!Κάθε κλειδαριά, με ή χωρίς κλειδί, έχει μια φυσική αδυναμία: είναι τόσο δυνατή όσο το υλικό κατασκευής της, το μήκος του κοχλία στο εσωτερικό και η αντοχή του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένη. Δεν αρκεί, λοιπόν, να αγοράσει κάποιος μια τέτοια «έξυπνη» κλειδαριά θεωρώντας ότι η τεχνολογία εξασφαλίζει τα πάντα – πρέπει να ελεγχθούν και οι άλλες παράμετροι.Επίσης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές κλειδαριές, οι «έξυπνες» κλειδαριές έχουν ένα δεύτερο αδύνατο σημείο: την τεχνολογία. Επειδή επί της ουσίας είναι ηλεκτρονικές συσκευές και συχνά συνδέονται στο δίκτυο του «έξυπνου» σπιτιού, μπορούν να χακαριστούν. Εάν για παράδειγμα έχετε τη σχετική εφαρμογή αποθηκευμένη σε κινητό χωρίς ισχυρό κωδικό πρόσβασης και χάσετε το τηλέφωνο, όποιος το βρει ή το έχει κλέψει μπορεί να ελέγξει τις «έξυπνες» κλειδαριές (και ενδεχομένως πολλά άλλα πράγματα) στο σπίτι σας.