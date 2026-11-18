Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος που είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας τον περασμένο Αύγουστο. Ο...
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος που είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας τον περασμένο Αύγουστο. Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο 29χρονος είχε αποδράσει στις 28 Αυγούστου 2026, ενώ βρισκόταν στις φυλακές Τίρυνθας, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κλοπή.
Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή, η οποία διέταξε τον επανεγκλεισμό του στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.
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