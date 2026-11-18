Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος που είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας τον περασμένο Αύγουστο. Ο...



Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο 29χρονος είχε αποδράσει στις 28 Αυγούστου 2026, ενώ βρισκόταν στις φυλακές Τίρυνθας, όπου εξέτιε ποινή φυλάκισης ενός έτους για κλοπή.



Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή, η οποία διέταξε τον επανεγκλεισμό του στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας.

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 29χρονος που είχε αποδράσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Τίρυνθας τον περασμένο Αύγουστο. Ο άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (17/11) σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιέων και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.