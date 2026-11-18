Μια συνηθισμένη, εκ πρώτης όψεως, υπόθεση κλοπής πορτοφολιού από ηλικιωμένους τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σε μια ιδι...



Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ εντόπισαν και συνέλαβαν τρεις γυναίκες βουλγαρικής καταγωγής, οι οποίες κατηγορούνται ότι αφαίρεσαν πορτοφόλι από ηλικιωμένους τουρίστες στο κέντρο της πόλης.



Ωστόσο, η υπόθεση πήρε διαφορετική τροπή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον σύνδεσμο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βουλγαρία, προκειμένου να διασταυρώσουν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας των τριών συλληφθεισών.



Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι οι γυναίκες είχαν απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για υποθέσεις κλοπών πορτοφολιών, ενώ το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι είχαν αλλάξει περισσότερες από έξι φορές τα ονόματα και τα πατρώνυμά τους.



Το κόλπο με τις καινούργιες ταυτότητεςΌπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι τρεις γυναίκες αξιοποιούσαν τη δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων στη Βουλγαρία, προχωρώντας στην έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας με διαφορετικά ονόματα.



Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές, η διαδικασία αλλαγής ονόματος στη γειτονική χώρα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.



Το στοιχείο αυτό προκαλεί προβληματισμό στις διωκτικές αρχές, καθώς οι διαδοχικές αλλαγές στοιχείων ενδέχεται να δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση προσώπων που έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές υπηρεσίες διαφορετικών χωρών.Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η επικοινωνία με τις βουλγαρικές αρχές ήταν καθοριστική για τη διασταύρωση των στοιχείων των τριών γυναικών και τη σύνδεσή τους με προηγούμενες υποθέσεις.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για την κλοπή, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οι δυνατότητες απομάκρυνσής τους από τη χώρα.

Μια συνηθισμένη, εκ πρώτης όψεως, υπόθεση κλοπής πορτοφολιού από ηλικιωμένους τουρίστες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη υπόθεση για τις αστυνομικές αρχές, όταν διαπιστώθηκε ότι οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν είχαν προχωρήσει επανειλημμένα σε αλλαγές των προσωπικών τους στοιχείων.