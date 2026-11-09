Σε 24χρονη ανήκει η σορός σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα: Είχε δηλωθεί εξαφάνισή στις 29 Οκτωβρίου...

Σε 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής...



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη νεαρή γυναίκα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ διαπιστώθηκε ότι η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί από τις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.



Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε σε βαλίτσα που είχε εγκαταλειφθεί σε πεζοδρόμιο, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης. Ένας διερχόμενος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία και ενημέρωσε την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν το πτώμα μιας γυναίκας.



Κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, ενώ εκτιμήθηκε ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση.



Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις συνθήκες θανάτου της 24χρονης και στις κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σε 24χρονη γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Κυριακής (8/11).