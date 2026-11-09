Πορείες για «Πολυτεχνείο»: « Κατεβάστε ρολά, Απομακρύνετε αντικείμενα» λέει ο Εμπορικός σύλλογος στους καταστηματάρχες!

Σε συστάσεις προς τους καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις πορείες που θα πρ...

Σε συστάσεις προς τους καταστηματάρχες του κέντρου της πόλης προχώρησε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με αφορμή τις πορείες που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, ενώ ανάλογες συστάσεις αναμένονται και στην Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις.Όπως αναφέται σε σχετική ανακοίνωση, «ενόψει του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου σας γνωρίζουμε, κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ότι την Τρίτη 17/11/2026 θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας εκδηλώσεις και πορείες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμούς σε ορισμένες περιοχές.Οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, θα λάβουν τα απαραίτητα αστυνομικά μέτρα, με σκοπό την αποτροπή εκδήλωσης έκνομων ενεργειών ή εν γένει αντικοινωνικών συμπεριφορών.Κατόπιν των ανωτέρω και προς αποτροπή έκνομων ενεργειών, την Τρίτη 17/11/2026, οι καταστηματάρχες καλούνται να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των καταστημάτων τους».Επίσης, παρακαλούνται να φροντίσουν για την απομάκρυνση από τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων πάσης φύσεως υλικών, αντικειμένων ή απορριμμάτων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές και φθορές.Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:-Να αποφύγουν την τοποθέτηση απορριμμάτων και να φροντίσουν για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται ήδη μπροστά από τα καταστήματά τους.-Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανύψωση και ασφάλιση των τεντών των καταστημάτων τους.-Μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας, να ενεργοποιήσουν τα στόρια ή οποιοδήποτε άλλο προστατευτικό μέσο διαθέτουν, προς ενίσχυση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους», καταλήγει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.