Επιμένει στη λύση των δύο κρατών για την Κύπρο ο Ερντογάν – Έκκληση για αναγνώριση του ψευδοκράτους

Επανέλαβε σήμερα, Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο. Ο ίδι...

Επανέλαβε σήμερα, Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών στην Κύπρο.Ο ίδιος κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί του.Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν απέρριψε τα μοντέλα επίλυσης του Κυπριακού που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντάς τα «σπατάλη χρόνου και ενέργειας».«Για εμάς, το Κυπριακό δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Δεν θεωρούμε ότι η μη λύση στην Κύπρο ως λύση από μόνη. Αντιθέτως, υποστηρίζουμε σθεναρά τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας.Όπως είπε, η θέση της Άγκυρας είναι απολύτως σαφής, επιμένοντας ότι «πρέπει να αναγνωριστεί ως πραγματικότητα ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη».«Μοντέλα που έχουν επιχειρηθεί επανειλημμένως -αλλά έχουν ναυαγήσει εξαιτίας διαφόρων μεθοδεύσεων- δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπατάλη χρόνου και ενέργειας», υπογράμμισε ακόμα.Επίσης, ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», ζητώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη σχέσεων μαζί της, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.«Καλώ όλα τα έθνη -και ιδιαίτερα τους φίλους και αδελφούς μας- να αναγνωρίσουν την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψουν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της, προκειμένου να στηρίξουν μια διαρκή ειρήνη στο νησί της Κύπρου», ανέφερε.«Όπως δήλωσα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστούν επίσημα, και ο απάνθρωπος αποκλεισμός στον οποίο έχουν υποβληθεί πρέπει να λάβει τέλος», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε αυτή τη νέα εποχή, θα συνεχίσουμε να προβαίνουμε σε ενέργειες σύμφωνες με αυτό το κάλεσμα και θα στεκόμαστε στο πλευρό της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου” στη διεθνή σκηνή. Θα συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προβολής της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”».«Το Κυπριακό αποτελεί εθνική υπόθεση, την οποία θα συνεχίσουμε να προωθούμε μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ας γίνει αυτό κατανοητό από όλους», επεσήμανε.Στο μεταξύ, σήμερα πραγματοποιείται τριμερής συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην κατοικία του Επικεφαλής της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών, εντός της προστατευόμενης περιοχής του ΟΗΕ.