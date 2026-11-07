Πολεμικό Ναυτικό: Παροπλίστηκε μετά από 24 (+19 στην Ολλανδία) χρόνια υπηρεσίας η φρεγάτα «ΚΑΝΑΡΗΣ»

Προηγουμένως είχε παροπλιστεί η Φ/Γ «Θεμιστοκλής» (F-465) στις 20 Μαρτίου 2026, πριν από τον «Κανάρη». Και αυτή ήταν φρεγάτα τύπου Standard (Kortenaer). Δεδομένης της έλευσης των τεσσάρων υπερσύγχρονων γαλλικών φρεγατών FDI HN το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού αποσύρει μια φρεγάτα τύπου Standard για κάθε φρεγάτα FDI HN που παραλαμβάνεται. Πλέον η επικείμενη έλευση της φρεγάτας “ΝΕΑΡΧΟΣ” άνοιξε τον δρόμο για τον παροπλισμό της φρεγάτας “ΚΑΝΑΡΗΣ”. Τόσο η φρεγάτα “ΚΑΝΑΡΗΣ” όσο και η Φ/Γ “ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ” ανήκουν στις μη εκσυγχρονισμένες Standard.Η Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ (F-464) πρώην HNLMS JAN VAN BRAKEL (F-825), καθελκύστηκε την 16-5-1981 στα ναυπηγεία ROYAL SCHELDE της Ολλανδίας και τέθηκε σε ενέργεια την 14-4-1983. Την 29-11-2002 παραλήφθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό και μετονομάσθηκε Φ/Γ ΚΑΝΑΡΗΣ αποτελώντας την όγδοη φρεγάτα τύπου STANDARD του Ελληνικού Στόλου. Η Φ/Γ Κανάρης είναι το πέμπτο Πολεμικό Πλοίο που φέρει την ονομασία αυτή. Το πρώτο, μια κανονιοφόρος, ναυπηγήθηκε το 1835 στο Ναύσταθμο του Πόρου.