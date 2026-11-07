Δύο χρόνια μετά την έκρηξη βόμβας στους Αμπελόκηπους: «Οι ένοικοι της πολυκατοικίας μένουμε ακόμα σε ξενοδοχείο»

Το τηλεφώνημα από τους γείτονές του το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου 2024 ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. «Γιάννη υπήρξε πυρκαγιά και έκρηξη» ...



«Είναι σαν να είμαστε “εγκλωβισμένοι” στο σπίτι μας»



Πριν από λίγες ημέρες, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έκρηξη που εξελίχθηκε σε τραγωδία επί της οδού Αρκαδίας. «Όταν πήγαμε στο σημείο, ήταν όλα διαλυμένα» θυμάται, και προσθέτει πως από τότε μέχρι και σήμερα, ο ίδιος φιλοξενείται σε ξενοδοχείο μαζί με άλλους ένοικους της πολυκατοικίας. «Ήμασταν περίπου 25-30 οικογένειες στην πολυκατοικία» λέει.



Τις πρώτες 10-15 ημέρες, οι ένοικοι μεταφέρονταν από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, ενώ η πολιτεία προσπαθεί να βρει μία άμεση λύση:



«Ήταν και είναι δύσκολα. Εδώ και δύο χρόνια το σπίτι μας είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Είναι σαν να είμαστε “εγκλωβισμένοι” στο σπίτι μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, δεν μπορεί κάποιος να κατοικεί σε έναν χώρο, τρελαίνεται. Ήμασταν περίπου 25-30 οικογένειες, κάποιες με παιδιά και ηλικιωμένους στην πολυκατοικία, ενώ υπήρχαν και επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η δική μου. Ένας ιδιοκτήτης που είχε Airbnb, αναγκάστηκε να αλλάξει δουλειά και να εργάζεται ως διανομέας, ώστε να μπορεί να τα βγάλει πέρα».



Οι εργασίες, σύμφωνα με τον κ. Τερζή, ξεκίνησαν το 2025 και έκτοτε, δεν έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων για την ολοκλήρωσή τους. Σημειώνεται ότι την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου με συνολικά 44 ακίνητα, εκ των οποίων 9 επαγγελματικοί χώροι, έχει αναλάβει το Δημόσιο με ιδιωτική δωρεά κατασκευαστικής.



«Θα περάσουν κι άλλοι μήνες που θα είμαστε στον αέρα, ίσως και μέχρι τις εκλογές», εκτιμά ο ίδιος, προβλέποντας ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα συμπέσει με αυτή την περίοδο. «Εμείς, οι ιδιοκτήτες, επισκεπτόμαστε το σημείο κάθε 15-20 ημέρες για να είμαστε σε επαφή, μπας και βγάλουμε άκρη με τους μηχανικούς, να πιέσουμε». Το κτίριο, όπως λέει, παραμένει αποκλεισμένο και η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά, αν προηγουμένως δεν έχει κλειστεί ραντεβού με μηχανικό.



Πριν από λίγες ημέρες, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έκρηξη που εξελίχθηκε σε τραγωδία επί της οδού Αρκαδίας. «Όταν πήγαμε στο σημείο, ήταν όλα διαλυμένα» θυμάται, και προσθέτει πως από τότε μέχρι και σήμερα, ο ίδιος φιλοξενείται σε ξενοδοχείο μαζί με άλλους ένοικους της πολυκατοικίας. «Ήμασταν περίπου 25-30 οικογένειες στην πολυκατοικία» λέει.Τις πρώτες 10-15 ημέρες, οι ένοικοι μεταφέρονταν από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, ενώ η πολιτεία προσπαθεί να βρει μία άμεση λύση:«Ήταν και είναι δύσκολα. Εδώ και δύο χρόνια το σπίτι μας είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Είναι σαν να είμαστε “εγκλωβισμένοι” στο σπίτι μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, δεν μπορεί κάποιος να κατοικεί σε έναν χώρο, τρελαίνεται. Ήμασταν περίπου 25-30 οικογένειες, κάποιες με παιδιά και ηλικιωμένους στην πολυκατοικία, ενώ υπήρχαν και επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η δική μου. Ένας ιδιοκτήτης που είχε Airbnb, αναγκάστηκε να αλλάξει δουλειά και να εργάζεται ως διανομέας, ώστε να μπορεί να τα βγάλει πέρα».Οι εργασίες, σύμφωνα με τον κ. Τερζή, ξεκίνησαν το 2025 και έκτοτε, δεν έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων για την ολοκλήρωσή τους. Σημειώνεται ότι την πλήρη αποκατάσταση του κτιρίου με συνολικά 44 ακίνητα, εκ των οποίων 9 επαγγελματικοί χώροι, έχει αναλάβει το Δημόσιο με ιδιωτική δωρεά κατασκευαστικής.«Θα περάσουν κι άλλοι μήνες που θα είμαστε στον αέρα, ίσως και μέχρι τις εκλογές», εκτιμά ο ίδιος, προβλέποντας ότι η ολοκλήρωση των εργασιών θα συμπέσει με αυτή την περίοδο. «Εμείς, οι ιδιοκτήτες, επισκεπτόμαστε το σημείο κάθε 15-20 ημέρες για να είμαστε σε επαφή, μπας και βγάλουμε άκρη με τους μηχανικούς, να πιέσουμε». Το κτίριο, όπως λέει, παραμένει αποκλεισμένο και η είσοδος απαγορεύεται αυστηρά, αν προηγουμένως δεν έχει κλειστεί ραντεβού με μηχανικό.



«Ό,τι μπορούμε, το κάνουμε μόνοι μας»



Στις 22 Νοεμβρίου 2024 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με εκπροσώπους των ενοίκων της πολυκατοικίας στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας πως το ελληνικό Δημόσιο θα αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών μέσω δωρεάς που εξασφάλισε από κατασκευαστική, ενώ ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα αποζημιωθούν για την οικοσκευή τους.



«Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το δρομολογήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα και μας μένουν, προφανώς, όλες οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να σας υποστηρίξουμε από τώρα μέχρι που να παραδοθεί η πολυκατοικία» είχε δηλώσει συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.



Ακολούθως, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2025, δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι διατάξεις για τη χορήγηση των οικονομικών βοηθημάτων σε επιχειρήσεις και στους ενοίκους που επλήγησαν. «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ όλο αυτό το διάστημα» αναφέρει ο κ. Τερζής, προσθέτοντας πως υπήρξαν περιπτώσεις που έρχονταν κανονικά λογαριασμοί για τα κλειστά ακίνητα. «Ευτυχώς με εξώδικα, αλλά και έξοδα σε δικηγόρους, αυτά σταμάτησαν, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν έχουμε γυρίσει σπίτι μας».









Ο κ. Τερζής επισημαίνει πως η οικονομική ζημία που υπέστη το ιατρείο του αγγίζει τις 400.000 ευρώ. «Φιλοξενούμαι σε έναν χώρο φίλου μου για να μπορώ να εξυπηρετώ τους ασθενείς μου. Ωστόσο αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ πλήρωσα την μετακόμιση που χρειαζόταν να γίνει, και μου επιστράφηκε το 80% του ποσού, μόλις πριν από 20 ημέρες. Τώρα υπάρχει επίδομα για οικιακές συσκευές, αλλά δεν γνωρίζω αν θα το πάρουμε. Αυτό που με ενδιαφέρει, είναι πως δεν θα αποζημιωθώ για το ιατρείο μου» αναφέρει και εξηγεί ότι:



«Το σύστημα “βλέπει” την παλιά φορολογική δήλωση. Εγώ, δύο μήνες πριν την έκρηξη είχα κάνει την ατομική επιχείρηση σε ΙΚΕ, και δεν είχε φορολογική δήλωση. Έτσι, μου είπαν ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση. Ακόμη προσπαθώ να βγάλω άκρη για να βρω το δίκιο μου. Άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν λάβει οικονομικά βοηθήματα, αλλά δεν πρόκειται για μεγάλα ποσά, περίπου 5.000 ευρώ. Ό,τι μπορούμε, το κάνουμε μόνοι μας. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει πως θα είναι δίπλα μας, αλλά μας είπαν να στείλουμε email. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα». tanea.gr Ο κ. Τερζής επισημαίνει πως η οικονομική ζημία που υπέστη το ιατρείο του αγγίζει τις 400.000 ευρώ. «Φιλοξενούμαι σε έναν χώρο φίλου μου για να μπορώ να εξυπηρετώ τους ασθενείς μου. Ωστόσο αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εγώ πλήρωσα την μετακόμιση που χρειαζόταν να γίνει, και μου επιστράφηκε το 80% του ποσού, μόλις πριν από 20 ημέρες. Τώρα υπάρχει επίδομα για οικιακές συσκευές, αλλά δεν γνωρίζω αν θα το πάρουμε. Αυτό που με ενδιαφέρει, είναι πως δεν θα αποζημιωθώ για το ιατρείο μου» αναφέρει και εξηγεί ότι:«Το σύστημα “βλέπει” την παλιά φορολογική δήλωση. Εγώ, δύο μήνες πριν την έκρηξη είχα κάνει την ατομική επιχείρηση σε ΙΚΕ, και δεν είχε φορολογική δήλωση. Έτσι, μου είπαν ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση. Ακόμη προσπαθώ να βγάλω άκρη για να βρω το δίκιο μου. Άλλοι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων έχουν λάβει οικονομικά βοηθήματα, αλλά δεν πρόκειται για μεγάλα ποσά, περίπου 5.000 ευρώ. Ό,τι μπορούμε, το κάνουμε μόνοι μας. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε πει πως θα είναι δίπλα μας, αλλά μας είπαν να στείλουμε email. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα». tanea.gr

Το τηλεφώνημα από τους γείτονές του το μεσημέρι της 31ης Οκτωβρίου 2024 ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. «Γιάννη υπήρξε πυρκαγιά και έκρηξη» άκουσε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μόλις έφτασε στους Αμπελόκηπους, επί της οδού Αρκαδίας, το σκηνικό θύμιζε ζώνη βομβαρδισμού, με συντρίμμια παντού και αποκλεισμένους δρόμους από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την τραγική κατάσταση στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σπίτι του κ. Τερζή σώθηκε από τα χειρότερα, ωστόσο το ιατρείο υπέστη ζημιές που αγγίζουν τις 400.000 ευρώ. Η επόμενη μέρα βρήκε όλους τους ένοικους σε κατάσταση σοκ και αναμονής, ενώ μέχρι και σήμερα, πολλοί από αυτούς εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.Η ακούσια πυροδότηση ενός εκρηκτικού μηχανισμού στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων είχε στοιχίσει τη ζωή του 37χρονου αναρχικού Κυριάκο Ξυμητήρη. Τον Απρίλιο του 2026 καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό δύο γυναίκες και οδηγήθηκαν στη φυλακή έπειτα από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Στη βασική κατηγορούμενη, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν σκοτώθηκε ακαραιαία ο σύντροφός της, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 19 ετών κατά συγχώνευση, ενώ στη συγκατηγορούμενή της οκτώ ετών, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.Οι δύο γυναίκες κρίθηκαν ένοχες κατά περίπτωση για συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων, προμήθεια εκρηκτικών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.