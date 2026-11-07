Χανιά: 16χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση τη 15χρονη που μεγάλωνε στο ίδιο σπίτι μαζί του

Μια σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά , όπου ένας 16χρονος κατηγ...
Μια σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά, όπου ένας 16χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση ένα 15χρονο κορίτσι με το οποίο μεγάλωναν κάτω από την ίδια στέγη. Για την υπόθεση συνελήφθη και μία 54χρονη γυναίκα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δύο ανήλικοι ζούσαν στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς να έχουν μεταξύ τους συγγένεια εξ αίματος. Η 15χρονη μεγάλωνε στην οικογένεια υπό καθεστώς αναδοχής, ενώ ο 16χρονος είχε υιοθετηθεί.
Η καταγγελία για κακοποίηση από το 2019Όπως προκύπτει από την καταγγελία που έφτασε στην Αστυνομία, η φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του 16χρονου απέναντι στο κορίτσι είχε αρχίσει ήδη από το 2019.
Αρχικά, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο ανήλικος προχωρούσε σε ανεπιθύμητα αγγίγματα σε βάρος της 15χρονης.
Η κατάσταση φέρεται να επιδεινώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 16χρονος προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της ανήλικης.
Μετά τη γνωστοποίηση της υπόθεσης στις αρμόδιες Αρχές, κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε βάρος του 16χρονου αποδόθηκε η κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση.
Η σύλληψη της 54χρονης και η εξέλιξη της υπόθεσηςΣτο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθη και μία γυναίκα ηλικίας 54 ετών. Μέχρι στιγμής, από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει διευκρινιστεί ποια είναι η ακριβής κατηγορία που αντιμετωπίζει ούτε ο συγκεκριμένος ρόλος που της αποδίδεται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εξετάσει τις καταγγελίες και να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρονται να σημειώθηκαν τα περιστατικά σε βάρος της ανήλικης.
πηγή: neakriti
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