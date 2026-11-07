Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη: «Ζει από θαύμα, μου είπε ότι δεν θέλει να ξαναπάει», λέει η μητέρα του φοιτητή που του πέταξαν μολότοφ

«Δεν πρόκειται να επιστρέψω στο πανεπιστήμιο. Αν είναι να κινδυνεύσω να χάσω τη ζωή μου, τότε οι σπουδές περνούν σε δεύτερη μοίρα», ήταν...

«Δεν πρόκειται να επιστρέψω στο πανεπιστήμιο. Αν είναι να κινδυνεύσω να χάσω τη ζωή μου, τότε οι σπουδές περνούν σε δεύτερη μοίρα», ήταν τα λόγια του φοιτητή που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μολότοφ στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου στις 4/11, όπως αποκάλυψε η μητέρα του.Η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο γιος της, όταν τα ρούχα του τυλίχθηκαν στις φλόγες από τις μολότοφ που εκτόξευσαν κουκουλοφόροι εναντίον φοιτητών.Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 7/11 στην εκπομπή «Mega Non-Stop» , αναφέρθηκε τόσο στον τραυματισμό του παιδιού της όσο και στην ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά το περιστατικό.«Καλύτερα είναι. Νοσηλεύτηκε ένα βράδυ για προληπτικούς λόγους γιατί εισέπνευσε καπνό. Δεν κατάλαβαν κάτι. Ήταν στην αίθουσα τα παιδιά και άκουσαν φασαρία. Κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και σηκώθηκαν να φύγουν για να μην είναι μέσα και με το που βγήκαν στον διάδρομο, τους πέτυχαν», ανέφερε αρχικά η μητέρα του τραυματία φοιτητή.«Ζει από θαύμα. Είπα ότι δεν κάηκε πιο πολύ από θαύμα, όταν είδα το βίντεο. Πιο πολύ θυμάται ότι έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά. Μετά ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν το θυμάται», τόνισε.«Κάπως αρχίζει και συνέρχεται. Στην αρχή έλεγε “δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές”. Έφτασε να το πει αυτό», αποκάλυψε η γυναίκα.Η επίθεση και οι τρεις τραυματίεςΣύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από την επίθεση των αγνώστων στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης τραυματίστηκαν συνολικά τρεις φοιτητές.Οι δύο υπέστησαν εγκαύματα εξαιτίας των μολότοφ που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε από χτυπήματα με τσεκούρι, το οποίο φέρονται να κρατούσαν οι δράστες.Η μητέρα του νεαρού που υπέστη εγκαύματα μίλησε για την κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας πως πλέον παρουσιάζει βελτίωση, ενώ χρειάστηκε να παραμείνει για ένα βράδυ στο νοσοκομείο, κυρίως για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε εισπνεύσει καπνό.