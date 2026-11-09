Οι Αμερικανοί προσφέρουν αμοιβή 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφω...

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με ιστοσελίδα της αμερικανικής κυβέρνησης.«Το πρόγραμμα ‘Αμοιβές για τη Δικαιοσύνη’ προσφέρει αμοιβή έως και 20 εκατομμύρια δολάρια και πιθανή μετεγκατάσταση για πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του σχετικού προσωπικού, όπως εκείνων στην επιστημονική κοινότητα, ή τη μετακίνηση οποιουδήποτε από τα παραπάνω», αναφέρει ο ιστότοπος.Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε επίσης την απονομή του βραβείου με ανάρτηση στο X.Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν αποτελεί βασικό στόχο του πολέμου εναντίον της χώρας.Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι αρκετές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν» μετά από επιθέσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025.Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί αργότερα υποστήριξαν ότι το Ιράν μπορεί να είχε μεταφέρει τουλάχιστον μέρος του πυρηνικού του υλικού σε ασφαλή τοποθεσία πριν από τις επιθέσεις.