Yeni Safak: «Η Γαλλία ενημέρωσε γραπτώς για το καλώδιο» - Hürriyet: «Η Αθήνα μπλέχτηκε»...

Η Hürriyet μιλά για εμπλοκή της Αθήνας με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, ενώ η Yeni Şafak αποκαλύπτει πληροφορίες για γραπτή ενημέρωση της Άγ...

Η Hürriyet μιλά για εμπλοκή της Αθήνας με το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, ενώ η Yeni Şafak αποκαλύπτει πληροφορίες για γραπτή ενημέρωση της ΆγκυραςΗγραπτή ενημέρωση της Άγκυρας από τη γαλλική πλευρά για τις έρευνες του Abeille Marengo βρίσκεται στο επίκεντρο νέων δημοσιευμάτων στην Τουρκία, με τη Hürriyet να υποστηρίζει ότι η Αθήνα έχει περιέλθει σε δύσκολη θέση εξαιτίας του υποθαλάσσιου καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου. Η Yeni Şafak, από την πλευρά της, μεταφέρει πληροφορίες περί επίσημης γαλλικής γνωστοποίησης προς την Τουρκία, χωρίς όμως να διευκρινίζει τι ακριβώς περιλαμβάνει το έγγραφο.Οι αναφορές δημοσιεύονται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση του γαλλικού ερευνητικού πλοίου από το Ηράκλειο για την επανέναρξη εργασιών που συνδέονται με τον Great Sea Interconnector.Με τίτλο «Η Αθήνα μπλέχτηκε με το καλώδιο στη Μεσόγειο», η Hürriyet παρουσιάζει την αντιπαράθεση για τις θαλάσσιες έρευνες ως διπλωματικό πρόβλημα για την ελληνική πλευρά.Ειδήσεις ΕλλάδαςΣύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η Ελλάδα επιθυμεί να προχωρήσουν οι εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, ενώ η γαλλική πλευρά δεν έχει καταφέρει ακόμη να ικανοποιήσει τις τουρκικές απαιτήσεις.Στον πυρήνα της διαφωνίας βρίσκεται η αξίωση της Τουρκίας να λαμβάνει γραπτή ενημέρωση για τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στην υφαλοκρηπίδα της.Η θέση αυτή συνδέεται με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την αμφισβήτηση των ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων σε περιοχές νότια και ανατολικά της Κρήτης.Μια διαφορετική πληροφορία καταγράφει ο Γιαχιά Μποστάν στη Yeni Şafak.Επικαλούμενος διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος αρθρογράφος αναφέρει ότι η αναμενόμενη γραπτή ενημέρωση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Άγκυρα μέσω επίσημων γαλλικών διαύλων.Ο ίδιος διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει το περιεχόμενο του εγγράφου ούτε εάν αυτό ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της τουρκικής πλευράς.Η επισήμανση έχει σημασία, καθώς η αποστολή μιας γνωστοποίησης δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η Γαλλία ζήτησε τουρκική άδεια ή ότι η Αθήνα αποδέχθηκε τις θέσεις της Άγκυρας.Ο Μποστάν αναφέρεται επίσης στις επαφές μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, υποστηρίζοντας ότι η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο επιθυμεί να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Τουρκία, όπου φέρεται να διαθέτει επιχειρηματικά συμφέροντα.Συνδέει, μάλιστα, τις τελευταίες επαφές με την απάντηση «Όλα είναι καλά» που είχε δώσει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, όταν ρωτήθηκε για τη διαμάχη των NAVTEX.