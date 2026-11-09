Πάτρα: Ακινητοποιήθηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοπυρποληθεί - Οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (9/11) στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην οδό 6ου Συντάγματος, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη...

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (9/11) στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στην οδό 6ου Συντάγματος, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών έπειτα από απειλές άνδρα ότι θα βάλει φωτιά στην κατοικία του και θα αυτοπυρποληθεί.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ παράλληλα, στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιστατικού, βρίσκονταν εκεί δύο διαπραγματευτές της Αστυνομίας. Μάλιστα, είχαν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, ο άνδρας φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στο σημείο, ωστόσο μέσα σε λίγη ώρα ακινητοποιήθηκε από τις αρμόδιες Αρχές και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε ψυχιατρική κλινική.