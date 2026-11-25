Ομάδα και προσπάθεια. Σε αυτές τις δύο λέξεις συνοψίζει τα κλειδιά της επιτυχίας ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που ανα...



Δεκατέσσερις ημέρες στο Διάστημα και 16 πειράματα



Ο Αδριανός Γολέμης και οι άλλοι τρεις αστροναύτες που θα συμμετάσχουν στην αποστολή Vast-PAM-1 το καλοκαίρι του 2027 αναμένεται να παραμείνουν για 14 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκειμένου να υλοποιήσουν ένα απαιτητικό επιστημονικό πρόγραμμα.



Όπως περιέγραψε ο ίδιος, πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καταιγιστικό ερευνητικό πρόγραμμα από ελληνικά και ευρωπαϊκά πειράματα».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους που εργάζονται για την προετοιμασία της αποστολής, υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.



«Στο Διάστημα βρίσκουμε γνώση που δεν μπορούμε να βρούμε στη Γη και την οποία αξιοποιούμε σε εφαρμογές σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Για πρώτη φορά υπάρχει η ευκαιρία για ελληνικά πανεπιστήμια και εταιρείες να κάνουν έρευνα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το πιο εντυπωσιακό εργαστήριο της ανθρωπότητας», ανέφερε.



Ο ίδιος επισήμανε ότι κάθε βήμα της Ελλάδας προς την πρώτη γραμμή της διαστημικής έρευνας συνοδεύεται από αντίστοιχα οφέλη, ενώ ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της αποστολής και στον αντίκτυπό της στις επόμενες γενιές.



Τι φοβάται περισσότερο ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αδριανός Γολέμης παρουσίασε στιγμιότυπα από την απαιτητική εκπαίδευση που βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει του ταξιδιού του στο Διάστημα.



Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παραβολική πτήση, η οποία προσφέρει συνθήκες έλλειψης βαρύτητας για περίπου μισό λεπτό, στην εκπαίδευση ARGOS, που βοηθά τους αστροναύτες να εξοικειωθούν με την κίνηση σε συνθήκες μειωμένης βαρύτητας, αλλά και στην εκπαίδευση HUET, που αφορά τη διαφυγή και τη διάσωση σε περίπτωση πτώσης ελικοπτέρου στη θάλασσα.



Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι φοβάται περισσότερο στην επικείμενη αποστολή, υπογράμμισε ότι ο φόβος απέναντι στο άγνωστο αποτελεί φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση.



«Κάθε νέα εμπειρία που είναι άγνωστη, είναι λογικό να μας κάνει να βγαίνουμε από το comfort zone μας», ανέφερε.



Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ακόμη και ο ίδιος είχε αμφιβολίες κατά τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσής του.



«Η πρώτη μου αντίδραση στην εκπαίδευση ήταν “είστε σίγουροι;” και “είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω;”. Αν εμπιστευτούμε τους εκπαιδευτές και τους εαυτούς μας ότι θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε», σημείωσε.



«Πολλές φορές σχηματίζουμε την εικόνα ότι οι αστροναύτες είναι ατρόμητοι που δεν φοβήθηκαν τίποτα. Η προετοιμασία και η γνώση είναι τα αντίδοτα στον φυσιολογικό φόβο και στο άγνωστο», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.



Το πείραμα που θα ήθελε να πραγματοποιήσει στο Διάστημα



Ο πρόεδρος του Τμήματος Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ, Βάιος Λάππας, μετέφερε στον Έλληνα αστροναύτη ερωτήσεις μαθητών και φοιτητών από ολόκληρη τη χώρα.



Μία από αυτές αφορούσε το είδος των πειραμάτων που θα προτιμούσε να πραγματοποιήσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.



Ο Αδριανός Γολέμης εξήγησε ότι η προϋπηρεσία του στον χώρο της Ιατρικής τον κάνει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη φυσιολογία και τις μεταβολές που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.



Ωστόσο, όπως σημείωσε, «ο αστροναύτης είναι ένα εργαλείο γιατί όποιο πείραμα και να σου δώσουν θα το κάνεις».



«Το πιο ωραίο όμως είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Για μένα το καλύτερο πείραμα θα ήταν αυτό με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, που θα μας φέρει το μεγαλύτερο όφελος στην καθημερινότητά μας», συμπλήρωσε.



Το μήνυμα στα παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν αστροναύτες



Μία από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις των μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας, ήταν τι θα συμβούλευε ο Αδριανός Γολέμης ένα παιδί που ονειρεύεται να γίνει αστροναύτης.



Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην επιμονή, στην προσπάθεια και στη σημασία του να ακολουθεί κάθε άνθρωπος τον δικό του δρόμο.



«Αν συνεχίσω να προσπαθώ, κάποια στιγμή θα το πετύχω σε επίπεδο ατομικό, πανεπιστημίου ή χώρας, αυτό θα ήθελα να έχω πείσει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρότερος», ανέφερε.



«Το δεύτερο είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο, εγώ το ήθελα, έτυχε και πέτυχε, θα μπορούσε παρά την προσπάθεια να μην πετύχει, αλλά νομίζω ότι όταν ακολουθούμε τον δρόμο μας, η ζωή μας πάει εκεί που μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, στην οικογένειά μας, στην κοινότητα μας, στη χώρα μας, στον εαυτό μας», πρόσθεσε.



Ομάδα και προσπάθεια. Σε αυτές τις δύο λέξεις συνοψίζει τα κλειδιά της επιτυχίας ο Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που αναμένεται να , ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική διαστημική έρευνα.Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , ο Έλληνας αστροναύτης μίλησε για την προετοιμασία του, τις προκλήσεις της αποστολής, τους φόβους του απέναντι στο άγνωστο, αλλά και τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας στη διαστημική έρευνα.Στην ίδια εκδήλωση, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, ανακοίνωσε ότι το Πανεπιστήμιο θα σχεδιάσει ένα από τα 16 πειράματα που θα πραγματοποιήσει ο Αδριανός Γολέμης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).