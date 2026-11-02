Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης,...

Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης, η μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι άφησαν τα παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού, κατά συρροή και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.Την ίδια ώρα, τα δύο αδελφάκια παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά για λόγους προστασίας και φύλαξης και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά από καταγγελία πολίτη για κλάματα παιδιών που ακούγονταν επί αρκετή ώρα από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους.Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, έπειτα από συνεννόηση με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος και εντός του σπιτιού εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.Η εικόνα που αντίκρισαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος προκάλεσε αποτροπιασμό. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το protothema.gr, στο πάτωμα του διαμερίσματος υπήρχαν πεταμένα ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες, ενώ το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο από την κορυφή έως τα νύχια, με έναν από τους δύο αστυνομικούς να σπεύδει να του αλλάξει την πάνα και τα ρούχα.Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο σπίτι η 22χρονη μητέρα των παιδιών, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, παλαιστινιακής καταγωγής με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή τους. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, μόλις το ζευγάρι αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας, αρχικά δεν προσέγγισε το διαμέρισμα.Στο μεταξύ, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, τα οποία παραμένουν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκρατείου.