



















Ένας παντοδύναμος ιός που θα εξαλείψει το ανθρώπινο είδος από προσώπου γης και μια βιο-τρομοκρατική επίθεση μοιάζουν με σενάρια χολιγουντιανού μπλοκμπάστερ, όμως οι επιστήμονες επιμένουν ότι αποτελούν πραγματικές ...απειλές που μπορεί να φέρουν την Αποκάλυψη.Ερευνητές από το Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρωπότητας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και το Ίδρυμα γι τις Παγκόσμιες Προκλήσεις πραγματοποίησαν την πρώτη έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν στο τέλος του κόσμου.Μερικά από τα 12 σενάρια που παρουσιάζουν οι ερευνητές βρίσκονται έξω από τον έλεγχό μας, τα περισσότερα όμως είναι απόρροια των δικών μας προσπαθειών για εξελίξεις και καινοτομίες στο πεδίο της Τεχνολογίας και της Επιστήμης.Η σχετική έκθεση αναφέρει πως «στόχος δεν είναι μόνο να παρουσιαστούν τα πιθανά σενάρια που θα οδηγήσουν στον αφανισμό μας, αλλά κυρίως να γίνει ένα κάλεσμα να αναλάβουμε δράση, βάσει της υποθετικής συνθήκης ότι το ανθρώπινο είδος μπορεί να ανταποκριθεί σε προκλήσεις κ να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες».1. Θανατηφόρα πανδημίαΗ λοιμώδης νόσος θα αποτελεί συνδυασμό γνωρισμάτων όπως η αδυναμία θεραπείας (όπως ο Έμπολα), η αυξημένη θνησιμότητα (όπως η λύσσα), η αυξημένη μεταδοτικότητα (όπως το κοινό κρυολόγημα) και η μακρά περίοδος επώασης (όπως ο ιός HIV). Εάν ένας τέτοιος ιός αρχίσει να εξαπλώνεται πριν γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος, τα συστήματα υγείας ανά τον κόσμο θα πρέπει να κινηθούν με απαράμιλλη ταχύτητα και να διαθέσουν σημαντικούς πόρους για να σώσουν την ανθρωπότητα.2. Συνθετική ΒιολογίαΗ Γενετική Μηχανική επιτρέπει τη δημιουργία μικροοργανισμών με απίστευτες δυνατότητες, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθούν σωτήριοι στην αντιμετώπιση ασθενειών. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει διαβολικούς σκοπούς, καθώς είναι πιθανό να οδηγήσει στη δημιουργία ενός παθογόνου μικροοργανισμού με καταστροφικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό ή κάποιο ζωτικής σημασίας μέρος του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί λόγω εσφαλμένων χειρισμών ή ηθελημένα ως πράξη βιο-τρομοκρατίας.3. ΝανοτεχνολογίαΟι τεχνικές παραγωγής ακριβείας μπορούν να οδηγήσουν στην κατασκευή υλικών με μοναδικές ιδιότητες, δεν αποκλείεται όμως να αποτελέσουν συστατικό τρομακτικών υπερ-όπλων. Υπάρχει επίσης πιθανότητα να καταλάβουν τον πλανήτη πανέξυπνα νανο-ρομπότ που αναπαράγονται αυτόματα.4. Σύγκρουση με αστεροειδήΑστεροειδείς με διάμετρο τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα –δηλαδή αρκετά μεγάλοι για να αφανίσουν κάθε ίχνος πολιτισμού από τον πλανήτη μας– συγκρούονται με τη Γη κάθε 20 εκατομμύρια χρόνια. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία εντοπισμού τέτοιων απειλών θα επιτρέψουν ίσως να αποτραπεί η σύγκρουση και να τεθεί ο αστεροειδής σε ασφαλή τροχιά.5. Τεχνητή νοημοσύνηΚανείς δεν ξέρει κατά πόσο υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να αφανιστούμε από την επίθεση μηχανών με τεχνητή νοημοσύνη, γι” αυτό και οι επιστήμονες δεν θεωρούν αυτό το σενάριο από τα πιο πιθανά.6. Υπερ-ηφαίστειοΟι επιπτώσεις μιας έκρηξης ενός υπερ-ηφαιστείου θα μοιάζει πολύ με αυτές της πρόσκρουσης ενός γιγάντιου αστεροειδούς στη Γη.7. Οικολογική κατάρρευσηΗ πλήρης κατάρρευση του παγκόσμιου οικοσυστήματος θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να συντηρηθεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύνθετα σενάρια που μπορεί να φέρουν την Αποκάλυψη.8. Ατυχείς πολιτικοί χειρισμοίΣτην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι λανθασμένοι χειρισμοί που αφορούν σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα π.χ. η ανάδειξη μιας ακατάλληλης και απολύτως διεφθαρμένης παγκόσμιας δικτατορίας.9. Κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματοςΗ οικονομική και κοινωνική κατάρρευση θα περιλαμβάνει ανεξέλεγκτες αναταραχές και απόλυτη κατάλυση του Νόμου και της Τάξης.10. Ακραίες κλιματικές μεταβολέςΗ αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μπορεί να οδηγήσει σε μαζικούς θανάτους λόγω λιμού και κατ” επέκταση θα φέρει την κατάρρευση του πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.11. Πυρηνικός πόλεμοςΗ χρήση πυρηνικών όπλων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή σωματιδίων που θα διαχυθούν στην ατμόσφαιρα, περιορίζοντας σημαντικά την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη.12. Άγνωστες συνέπειεςΗ τελευταία και πιο γενική κατηγορία αφορά σε γνωστούς-άγνωστους παράγοντες που μπορεί να φέρουν το τέλος του κόσμου. Πρόκειται για ένα αμάλγαμα όλων των πιθανών κινδύνων που δεν μπορούμε να φανταστούμε ή που θεωρούμε εξαιρετικά απίθανους μεμονωμένα, όμως συνδυαστικά μπορεί να αποτελέσουν αξιόλογη απειλή.