Μία σοκαριστική επίθεση που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Χαλάνδρι, έπειτα από άγριο τσακωμό μεταξύ δύο αδε...

Μία σοκαριστική επίθεση που προκαλεί αποτροπιασμό σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο Χαλάνδρι, έπειτα από άγριο τσακωμό μεταξύ δύο αδερφών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 54χρονος να βγάλει τα μάτια της μικρότερης αδερφής του και να την αφήσει τυφλή.Την συγκλονιστική εικόνα από το αιματοβαμμένο μπαλκόνι του σπιτιού που έμεναν στο Χαλάνδρι με την ηλικιωμένη μητέρα τους εξασφάλισε το Live News. Μετά την φρικτή επίθεση που δέχτηκε από τον αδερφό της, η 49χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε ταχύτατα σε νοσοκομείο όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν την όρασή της με αποτέλεσμα να μείνει οριστικά τυφλή.Στο «Live News» μίλησε για πρώτη φορά το θύμα, που ανεβαίνει έναν αδιανόητο «Γολγοθά» από εκείνο το πρωινό στις 27ης του περασμένου Γενάρη, αλλά και ο κατηγορούμενος που όπως φαίνεται δεν παρέμεινε σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία αλλά τον άφησαν να επιστρέψει στο σπίτι του.Ο 54χρονος επισκέφθηκε το νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου και του χορηγήθηκε αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Έφυγε, και μία μέρα μετά επιτέθηκε στην αδερφή του: «Είμαι προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα που μου λένε ότι η αδερφή μου δεν θα ξαναδεί».«Με τα χέρια μου της έβγαλα τα μάτια. Δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έτσι μου ήρθε. Δεν ξέρω τι έφταιξε, ίσως αυτά που διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι περισσότερο ότι το έκανα ασυναίσθητα. Είμαι ακόμη προβληματισμένος για το αν με επηρέασαν αυτά που έχω διαβάσει», είπε ο 53χρονος για το περιστατικό.«Την ώρα που προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγο, μου επιτέθηκε. Ήταν ο ίδιος μέσα σε ένα θρησκευτικό παραλήρημα. Με κυνηγούσε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μετά στη βεράντα, εκεί που υπήρχε το φως, όπως είπε, το απόλυτο φως», είπε η 49χρονη που έπεσε θύμα του ίδιου της του αδερφού.Η άτυχη γυναίκα δέχτηκε την ξαφνική επίθεση του αδερφού της ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο της μητέρας της: «Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιό της. Η αδελφή μου στην αρχή μου απαντούσε, αλλά μετά βγήκε στο μπαλκόνι για να με αποφύγει κι εγώ την κυνήγησα μέχρι εκεί».«Μου έλεγε να επαναλάβω θρησκευτικές φράσεις τις οποίες εγώ κάποια στιγμή τις έλεγα, αλλά μου έλεγε “με κοροϊδεύεις;”. Δηλαδή προσπαθούσα κάπως να συμβαδίσω με αυτό που έλεγε για να σωθώ κιόλας, αλλά δυστυχώς είχε αυτή την κατάληξη και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε αν δεν υπήρχαν οι γείτονες να φωνάξουν Αστυνομία και ΕΚΑΒ», πρόσθεσε το θύμα.Οι περιγραφές της γυναίκας στο «Live News» για την επίθεση που άλλαξε για πάντα τη ζωή της είναι συγκλονιστικές: «Στην ουσία ήταν σαν να έκανε κάποια θυσία. Με ξάπλωσε κάτω στη βεράντα και με τα ίδια του τα χέρια μου πίεζε πάρα πολύ έντονα αρκετή ώρα τα μάτια μου, με αποτέλεσμα τώρα εγώ να μην βλέπω καθόλου. Είμαι 100% τυφλή».Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε ενώπιον αστυνομικών ότι ουδέποτε πήρε τα φάρμακα που του χορηγήθηκαν: «Μένω μαζί με την αδελφή μου και τη μάνα μου. Στις 27 Ιανουαρίου είχε σηκωθεί πρώτη η αδερφή μου κι επειδή μίλησε άσχημα στη μητέρα μου, διαπληκτιστήκαμε. Και μετά έγινε αυτό που έγινε. Μου φώναζαν και οι γείτονες, αλλά δυστυχώς δεν σταμάτησα».Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης, αδυνατεί να ξεχάσει τις εικόνες που είδε: «Άκουσα τις φωνές και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Είδα αίματα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Άκουσα τον αδερφό να φωνάζει ‘εγώ θα σε σώσω από το κακό, από τα μάτια βγαίνει η ψυχή, πρώτα θα σου βγάλω τα μάτια και μετά την ψυχή, τώρα θα σε κάνω άγγελο’».Η συγκλονιστική υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την 49χρονη να έχει χάσει την όρασή της και να είναι πεπεισμένη πως αν κάποιοι είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, η ίδια σήμερα δεν θα ανέβαινε αυτόν τον «Γολγοθά» και ο αδερφός της δεν θα βρισκόταν στο εδώλιο.