Η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε χθες, Δευτέρα (16.11.2026), άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με τη συμμετοχή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών κ...

Η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε χθες, Δευτέρα (16.11.2026), άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με τη συμμετοχή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός αεροσκάφους Β-707 της 120 Μοίρας, της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF).Σκοπός της δραστηριότητας, ήταν η εκπαίδευση και η συντήρηση των πληρωμάτων των αεροσκαφών, σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR). Η τελευταία τέτοια άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία διεξάγουν συχνά τακτικές κοινές ασκήσεις.Τα παλαιά Boeing 707 «Re’em» της ισραηλινής ΠΑ, που λειτουργούν εδώ και περίπου 60 χρόνια, θα αντικατασταθούν σύντομα από νέα αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη KC-46.Επίσης, η Ελλάδα δεν διαθέτει δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού και στηρίζεται στους συμμάχους της για τον ανεφοδιασμό των μαχητικών της αεροσκαφών στον αέρα.Ωστόσο, με την απόκτηση των νέων μεταγωγικών αεροσκαφών KC-390, η ελληνική ΠΑ θα έχει σύντομα και αυτή τη δυνατότητα.