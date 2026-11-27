Μια απροσδόκητη ανακάλυψη από φυσικούς του MIT και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα (UC Santa Barbara) αποκαλύπτει ότ...





Παρόλο που αυτά τα σωματίδια δεν αποτελούν μέρος του περιβάλλοντος πλάσματος που μελετάται, οι κινήσεις τους μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές λεπτομέρειες για τη μικροσκοπική του δομή.

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε μια αρχή που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1905.



Ωστόσο, το αρχικό θεωρητικό πλαίσιο του Αϊνστάιν παρουσιάζει περιορισμούς υπό τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο πλάσμα κουάρκ-γλουονίων. Όταν τα σωματίδια προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός, λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις τις οποίες η θεωρία του δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη.



Πώς οι φυσικοί του MIT «συμπληρώνουν» τη θεωρία του Αϊνστάιν 120 χρόνια μετά



Ερευνητές στο MIT και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα (UCSB) ανέπτυξαν πλέον ένα θεωρητικό πλαίσιο που προχωρά πέρα από την αρχική περιγραφή του Αϊνστάιν. Η εργασία τους προβλέπει πώς ένα ρευστό επηρεάζει τα σωματίδια που ταξιδεύουν με σχετικιστικές ταχύτητες, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που τα επιταχύνουν, τα επιβραδύνουν και αλλάζουν την κατεύθυνσή τους.



Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι υπολογισμοί τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς κινούνται τα βαριά κουάρκ μέσα στο πλάσμα κουάρκ-γλουονίων. Συγκρίνοντας τις προβλέψεις τους με τα αποτελέσματα από πειράματα σε επιταχυντές σωματιδίων, οι φυσικοί ίσως καταφέρουν να αποκαλύψουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με την εσωτερική δομή αυτής της αρχέγονης μορφής ύλης και τις συνθήκες που επικρατούσαν λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.



«Το αποτέλεσμά μας αποκαλύπτει μια νέα πηγή πληροφοριών που μεταφέρουν τα βαριά κουάρκ μέσω σπάνιων, ασυνήθιστα μεγάλων μεταβολών στην κίνησή τους», αναφέρει ο Jean Du Plessis, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής του MIT (Ινστιτούτο Leinweber). «Το πόσο συχνά συμβαίνουν αυτές οι μεγάλες μεταβολές εξαρτάται από τη μικροσκοπική φύση του πλάσματος, γεγονός που δημιουργεί την προοπτική να αποτελέσουν έναν νέο τρόπο για να μάθουμε πώς είναι πραγματικά στο εσωτερικό του το πλάσμα κουάρκ-γλουονίων».



Ο Du Plessis διεξήγαγε την έρευνα μαζί με τον Bruno Scheihing-Hitschfeld από το Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής Kavli στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα (UCSB). Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Physical Review Letters.



Πώς οι κόκκοι γύρης στο νερό ενέπνευσαν την ανακάλυψη του Αϊνστάιν



Οι απαρχές αυτής της έρευνας ανάγονται σχεδόν δύο αιώνες πίσω, σε μια παρατήρηση που έκανε ο βοτανολόγος Robert Brown. Το 1827, ο Brown παρατήρησε ότι οι κόκκοι γύρης που αιωρούνταν σε φαινομενικά ακίνητο νερό κινούνταν απρόβλεπτα, αλλάζοντας διαρκώς θέση και παρασυρόμενοι, παρά την απουσία οποιασδήποτε ορατής διαταραχής. Οι επιστήμονες ονόμασαν τελικά αυτό το φαινόμενο «κίνηση Μπράουν».



Ο Αϊνστάιν έδωσε μια επιστημονική εξήγηση το 1905, δείχνοντας ότι αυτές οι φαινομενικά τυχαίες κινήσεις προκαλούνταν από μικροσκοπικές, αόρατες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων που αιωρούνταν σε ένα ρευστό και των ατόμων και μορίων που τα περιέβαλλαν. Απέδειξε ότι δύο ανταγωνιστικά φαινόμενα διέπουν την κίνηση ενός σωματιδίου μέσα σε ένα ρευστό.



Το πρώτο είναι η αντίσταση του ρευστού (οπισθέλκουσα), η οποία αντιστέκεται στην κίνηση του σωματιδίου και το επιβραδύνει. Το δεύτερο αποτελείται από αμέτρητες τυχαίες ωθήσεις από τα περιβάλλοντα άτομα και μόρια. Αν και τα μεμονωμένα μικροσκοπικά σωματίδια είναι εξαιρετικά μικρά, η συνδυασμένη τους δράση μπορεί να προσδώσει αρκετή ενέργεια ώστε να κάνει τα μεγαλύτερα σωματίδια να κινούνται απρόβλεπτα.



Η θεωρία του Αϊνστάιν καθιέρωσε μια σχέση μεταξύ αυτών των φαινομένων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αντλούν πληροφορίες για τις μικροσκοπικές ιδιότητες ενός ρευστού μελετώντας την κίνηση των σωματιδίων μέσα σε αυτό. Τις επόμενες δεκαετίες, οι ερευνητές εφάρμοσαν αυτή την αρχή σε πολλά διαφορετικά ρευστά, συμπεριλαμβανομένου του πλάσματος κουάρκ-γλουονίων.



Γενικά ανέμεναν ότι τα σωματίδια που κινούνται μέσα σε ένα τέτοιο πλάσμα θα βίωναν μια ισορροπία μεταξύ αντίστασης και τυχαίων κρούσεων, παρόμοια με τη συμπεριφορά των κόκκων γύρης στο νερό. Στη συμβατική κίνηση Μπράουν, η πιθανότητα εμφάνισης διαφορετικών δυνάμεων ακολουθεί μια καμπύλη σε σχήμα καμπάνας.



Οι μέτριες ωθήσεις είναι οι πιο συχνές (το υψηλότερο σημείο της καμπάνας), ενώ οι ασυνήθιστα ισχυρές ωθήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι πολύ λιγότερο πιθανές (τα άκρα της καμπάνας). Με την πάροδο του χρόνου, η ισορροπία μεταξύ αντίστασης και τυχαίας κίνησης επιτρέπει σε ένα σωματίδιο να αποκτήσει την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον του.



Ωστόσο, αυτή η γνώριμη περιγραφή καθίσταται ελλιπής όταν τα σωματίδια κινούνται με ταχύτητες που πλησιάζουν αυτήν του φωτός. «Ο Αϊνστάιν έδειξε ότι η αντίσταση και οι τυχαίες ωθήσεις πρέπει να ισορροπούν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε ένα σωματίδιο να φτάσει τελικά στην ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον του», εξηγεί ο Du Plessis. «Για τα είδη των ρευστών που είχε κατά νου, είχε δίκιο. Αλλά για σωματίδια που κινούνται με σχετικιστικές ταχύτητες, αυτή η σχέση καταρρέει. Και γνωρίζουμε εδώ και 20 χρόνια ότι κάτι λείπει. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από το έργο του Αϊνστάιν».



Απρόσμενες δυνάμεις αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της φυσικής στο πλάσμα κουάρκ-γλουονίων



Για να διερευνήσουν τι έλειπε από το παραδοσιακό μοντέλο του Αϊνστάιν, οι Du Plessis και Scheihing-Hitschfeld υπολόγισαν πώς θα αντιδρούσε ένα βαρύ κουάρκ στις δυνάμεις στο εσωτερικό ενός ρευστού, καθώς κινείται κοντά στην ταχύτητα του φωτός.



Οι υπολογισμοί τους επικεντρώθηκαν στην ισχυρή πυρηνική δύναμη, μία από τις θεμελιώδεις δυνάμεις της φύσης, η οποία διέπει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κουάρκ και γλουονίων και τα συγκρατεί ενωμένα. Η ομάδα ξεκίνησε με ένα σχετικά απλό μοντέλο, το οποίο αποτελούνταν από ένα αέριο κουάρκ και γλουονίων που αλληλεπιδρούσαν μόνο ασθενώς μεταξύ τους.



Το ξεκίνημα με αυτές τις ασθενέστερες αλληλεπιδράσεις κατέστησε δυνατό τον υπολογισμό των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα βαρύ κουάρκ καθώς διέρχεται μέσα από το αέριο. Στη συνέχεια, προσδιόρισαν πώς αυτές οι δυνάμεις θα μετέβαλλαν την ορμή του κουάρκ καθώς κινούνταν.



Μια ισχυρότερη ώθηση προκαλεί μεγαλύτερη μεταβολή στην ορμή, οπότε οι υπολογισμοί επέτρεψαν στους ερευνητές να προβλέψουν την πιθανότητα εμφάνισης κρούσεων διαφορετικής έντασης. Αρχικά, η καμπύλη πιθανοτήτων που προέκυψε έμοιαζε με την κατανομή σε σχήμα καμπάνας που συνδέεται με τη θεωρία του Αϊνστάιν.



Για μικρές μεταβολές στην ορμή, το γνώριμο μοτίβο εξακολουθούσε να ισχύει. Όταν όμως οι ερευνητές εξέτασαν μεγαλύτερες μεταβολές, ανακάλυψαν μια εντυπωσιακή διαφορά. Αντί για την αναμενόμενη συμμετρική καμπύλη, η κατανομή παρουσίαζε κλίση, με άνισες πιθανότητες για ακραίες μεταβολές προς αντίθετες κατευθύνσεις.



Οι ισχυρές κρούσεις συνέβαιναν συχνότερα από ό,τι προέβλεπε το παραδοσιακό μοντέλο της κίνησης Μπράουν, ενώ οι ασυνήθιστα μεγάλες επιβραδύνσεις ήταν πιο πιθανές από τις αντίστοιχα μεγάλες αυξήσεις της ταχύτητας.



«Η συνήθης εικόνα της κίνησης Μπράουν προϋποθέτει ότι οι μεγάλες ωθήσεις γίνονται εξαιρετικά σπάνιες», αναφέρει ο Du Plessis. «Για τα βαριά κουάρκ, ωστόσο, αυτές οι σπάνιες ωθήσεις είναι πιο συχνές από ό,τι προβλέπει η καμπύλη καμπάνας και δεν έχουν την ίδια πιθανότητα να συμβούν προς αντίθετες κατευθύνσεις: Μια μεγάλη ώθηση που επιβραδύνει το κουάρκ περισσότερο από ό,τι αναμένεται λόγω της αντίστασης, είναι πιο πιθανή από μια εξίσου μεγάλη ώθηση που το αφήνει να κινείται ταχύτερα από το αναμενόμενο».



Ένα παγκόσμιο μοτίβο ίσως αποκαλύψει το αρχέγονο ρευστό του Σύμπαντος



Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά εξαρτιόταν από τα συγκεκριμένα σωματίδια που αποτελούν το πλάσμα. Επανέλαβαν τους υπολογισμούς τους χρησιμοποιώντας πλάσματα που περιείχαν διαφορετικά είδη σωματιδίων και διαπίστωσαν ότι η ίδια κεκλιμένη κατανομή εμφανιζόταν ανεξάρτητα από τη σύστασή τους.



Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι αναγνώρισαν το ίδιο υποκείμενο μοτίβο σε έναν προηγούμενο υπολογισμό που αφορούσε ισχυρά συζευγμένο πλάσμα, όπου τα σωματίδια αλληλεπιδρούν πολύ πιο έντονα μεταξύ τους. Παρά τις ουσιαστικές διαφορές στη μικροσκοπική συμπεριφορά μεταξύ των δύο τύπων πλάσματος, οι κατανομές πιθανοτήτων μοιράζονταν την ίδια χαρακτηριστική δομή.



Αυτό υποδήλωνε ότι οι ερευνητές είχαν εντοπίσει ένα δυνητικά καθολικό χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο τα ταχέως κινούμενα σωματίδια αλληλεπιδρούν με τα ρευστά, παρά ένα φαινόμενο που περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο.



«Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτή η φαινομενικά καθολική δομή έγινε αντιληπτή και διατυπώθηκε πραγματικά με αυστηρό τρόπο», αναφέρει ο Du Plessis. «Αυτό ανοίγει έναν συγκεκριμένο δρόμο για το πώς μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα το πλάσμα κουάρκ-γλουονίων, χρησιμοποιώντας βαριά κουάρκ».



Η ανακάλυψη θα μπορούσε να προσφέρει στους φυσικούς ένα πολύτιμο νέο εργαλείο για τη διερεύνηση της εξαιρετικά θερμής ύλης που κυριαρχούσε στο σύμπαν αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Μελετώντας τις σπάνιες, ακραίες μεταβολές στην κίνηση των βαριών κουάρκ, οι επιστήμονες ενδέχεται να μπορέσουν να μάθουν περισσότερα για τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα βαθιά μέσα στο πλάσμα κουάρκ-γλουονίων.



Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της αρχέγονης ουσίας. Αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα σχετικά χαλαρό σύνολο σωματιδίων, το πρώτο ρευστό του σύμπαντος ενδέχεται να διεπόταν από πολύ ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις από ό,τι θα έδειχνε ένα συμβατικό μοντέλο κίνησης Μπράουν.



Ο Du Plessis υποστηρίζει ότι το αρχέγονο πλάσμα κουάρκ-γλουονίων παρουσίαζε πιθανότατα «ισχυρότερες αλληλεπιδράσεις από ό,τι υποδηλώνει αυτός ο τρόπος μοντελοποίησης μέσω της κίνησης Μπράουν. Μοιάζει περισσότερο με υγρό και λιγότερο με αέριο».



Επεκτείνοντας μια θεωρία που ανέπτυξε ο Αϊνστάιν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, οι ερευνητές άνοιξαν μια ελπιδοφόρα νέα προσέγγιση για τη μελέτη μιας από τις πιο ακραίες καταστάσεις της ύλης στη φύση και, δυνητικά, για την αποκάλυψη του πώς ήταν το σύμπαν κατά τις πρώτες φευγαλέες στιγμές του. Η έρευνα έλαβε μερική υποστήριξη από το Γραφείο Πυρηνικής Φυσικής του Γραφείου Επιστημών του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (NSF) και το Ίδρυμα Simons.

Μια απροσδόκητη ανακάλυψη από φυσικούς του MIT και του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στη Σάντα Μπάρμπαρα (UC Santa Barbara) αποκαλύπτει ότι η διάσημη θεωρία του Αϊνστάιν για την κίνηση των σωματιδίων παραβλέπει κάτι σημαντικό όταν τα σωματίδια ταξιδεύουν κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Οι νέοι υπολογισμοί τους δείχνουν ότι τα βαριά κουάρκ που κινούνται μέσα σε ένα υπερθερμό πλάσμα δέχονται σπάνιες, αλλά ασυνήθιστα ισχυρές ωθήσεις, τις οποίες το παραδοσιακό μοντέλο του Αϊνστάιν δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως.Στις πρώτες στιγμές μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, το σύμπαν ήταν γεμάτο από ένα εξαιρετικά θερμό μείγμα σωματιδίων, γνωστό ως πλάσμα κουάρκ-γλουονίων. Οι θερμοκρασίες έφταναν τα τρισεκατομμύρια βαθμούς, ενώ τα κουάρκ και τα γλουόνια κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα σε αυτή την αρχέγονη «σούπα», αγγίζοντας σχεδόν την ταχύτητα του φωτός. Αυτή η ακραία κατάσταση της ύλης διήρκεσε μόλις λίγα μικροδευτερόλεπτα, προτού τα κουάρκ αρχίσουν να ενώνονται σχηματίζοντας τα πιο σταθερά πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία τελικά συνέβαλαν στον σχηματισμό της ύλης που βλέπουμε γύρω μας.Οι επιστήμονες μπορούν να αναπαράγουν για ελάχιστο χρόνο αυτές τις συνθήκες χρησιμοποιώντας ισχυρούς επιταχυντές σωματιδίων. Συγκρούοντας ιόντα με ταχύτητες που προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός, παράγουν μικροσκοπικά σταγονίδια πλάσματος κουάρκ-γλουονίων, περίπου στο μέγεθος ενός ατομικού πυρήνα.Κάθε σταγονίδιο επιβιώνει για μόλις μερικές δεκάδες τετράκις εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, προσφέροντας στους ερευνητές μια απίστευτα σύντομη ευκαιρία να μελετήσουν την ουσία που γέμιζε το νεογέννητο σύμπαν. Ένας τρόπος για να εξερευνηθεί αυτό το μυστηριώδες ρευστό είναι να παρατηρηθεί πώς συμπεριφέρονται τα βαριά κουάρκ καθώς ταξιδεύουν μέσα σε αυτό.