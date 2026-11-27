Συνεχίζονται ασταμάτητες ο αφίξεις λαθρομεταναστών στην Κρήτη, με το Λιμενικό να καταγράφει οχτώ νέα περιστατικά, με συνολικά 481 άτομα. ...



Στο Ρέθυμνο μεταφέρθηκαν 92 μετανάστες



Δύο ακόμη επιχειρήσεις διάσωσης είχαν ως σημείο αποβίβασης το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.



Στην πρώτη περίπτωση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 53 μετανάστες, 44 άνδρες και εννέα γυναίκες, από λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση, 30 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.



Στη δεύτερη περίπτωση, σκάφος της Frontex διέσωσε 39 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 37 άνδρες, μία γυναίκα και ένας ανήλικος, σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Γαύδου.



Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν από την Αγία Γαλήνη σε χώρο φιλοξενίας του Ρεθύμνου, συνοδεία στελέχους της τοπικής Λιμενικής Αρχής.

Συνεχίζονται ασταμάτητες ο αφίξεις λαθρομεταναστών στην Κρήτη, με το Λιμενικό να καταγράφει οχτώ νέα περιστατικά, με συνολικά 481 άτομα.Ένας 25χρονος συνελήφθη ως διακινητής, ενώ εξετάσεις DNA και αποτυπωμάτων αναμένεται να διενεργηθούν στη σορό άνδρα που εντοπίστηκε την Πέμπτη 26/11, στην παραλία Βότσαλο, στην περιοχή του Γουδουρά Σητείας.Οι νέες αφίξεις σημειώθηκαν στην Άρβη, την Ιεράπετρα, την Αγία Γαλήνη και τη Γαύδο, με τις αρχές του Λιμενικού και της Frontex να επιχειρούν για τη διάσωση των μεταναστών που επέβαιναν σε 11 λέμβους. Ένας από αυτούς συνελήφθη ως διακινητής, καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες. Πρόκειται για άνδρα 25 ετών, υπήκοος του Νοτίου Σουδάν, ο οποίος κατηγορείται ότι οδήγησε τη λέμβο από τη Λιβύη στην Ελλάδα.Στην περιοχή της Άρβης, στον Δήμο Βιάννου, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν συνολικά 83 μετανάστες, οι οποίοι είχαν ήδη αποβιβαστεί από δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν 40 και 43 άτομα αντίστοιχα.Πρόκειται για 77 άνδρες, τρεις γυναίκες και τρεις ανηλίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.Σε δεύτερο περιστατικό, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές Καλών Λιμένων και Ιεράπετρας για δύο λέμβους που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση νότια της Ιεράπετρας.Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλλεξε συνολικά 75 ανθρώπους, εκ των οποίων 70 άνδρες, τρεις γυναίκες και δύο ανήλικοι. Στις δύο λέμβους επέβαιναν 37 και 38 άτομα αντίστοιχα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στους Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια, με λεωφορείο και συνοδεία αστυνομικών του Α.Τ. Φαιστού, στο λιμάνι του Ηρακλείου.Για αμφότερα τα περιστατικά προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.Ακόμη μία επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Τερτσών Ιεράπετρας, έπειτα από ενημέρωση του ΕΚΣΕΔ για λέμβο που βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και περισυνέλλεξε 38 μετανάστες, τους οποίους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.Συνολικά 193 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων, έπειτα από τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.Στο πρώτο περιστατικό, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο σε απόσταση 60 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, περισυλλέγοντας 56 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 43 άνδρες, τρεις γυναίκες και δέκα ανήλικοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί στην Αγυιά Χανίων.Σε δεύτερη επιχείρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε δύο λέμβους νότια της Γαύδου, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 95 μετανάστες.Στην πρώτη βρίσκονταν 55 άτομα, συγκεκριμένα 48 άνδρες, τρεις γυναίκες και τέσσερις ανήλικοι, ενώ στη δεύτερη επέβαιναν 40 άνδρες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια στην Αγυιά.Στην τρίτη επιχείρηση, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης περισυνέλεξε 42 μετανάστες, εκ των οποίων 38 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.Από αυτούς, οι 27 μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και οι υπόλοιποι 15 σε σκάφος της Frontex. Ακολούθησε η μεταφορά τους στην Παλαιόχωρα και στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς.Τις προανακρίσεις διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.