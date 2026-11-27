Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε χωριό του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες το π...

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε χωριό του Ερυμάνθου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες το πρωί, είχε δέσει με σχοινί έναν όνο (γαϊδούρι) στο πίσω μέρος αγροτικού αυτοκίνητου ιδιοκτησίας του, προκειμένου να το μεταφέρει σε στάβλο σε χωριό του Ερυμάνθου διανύοντας μεγάλη απόσταση.