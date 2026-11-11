Είναι 11 Νοεμβρίου 1942 και η συνεργάτιδα των ΝΑΖΙ τουρκία επιβάλλει έκτακτο βαρύ φόρο περιουσίας σε Έλληνες, Εβραίους και Αρμένιους.

11 Νοεμβρίου 1942, μέσα στην καρδιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την Ελλάδα υπό κατάληψη και ποιός να αντιδράσει; Εκείνη την ημέρα ...









Εκείνη την ημέρα η Τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik Vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων.



Όσοι αδυνατούσαν να πληρώσουν οδηγήθηκαν σε τάγματα εργασίας και καταναγκαστικά έργα (όπως στο Ερζερούμ). Οι μουσουλμάνοι πολίτες πλήρωναν ελάχιστα ποσά (περίπου 5%) ή τύγχαναν ευνοϊκότερης μεταχείρισης.





Ο νόμος καταργήθηκε στις 15 Μαρτίου 1944 υπό το βάρος των διεθνών πιέσεων (ιδίως από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία), ωστόσο οι περιουσίες και τα χρήματα που δημεύθηκαν δεν επιστράφηκαν ποτέ.

11 Νοεμβρίου 1942, μέσα στην καρδιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με την Ελλάδα υπό κατάληψη και ποιός να αντιδράσει;Στόχος είναι η οικονομική εξόντωση των μη-μουσουλμανικών μειονοτήτων και η μεταφορά του πλούτου και των αγορών σε μουσουλμάνους-Τούρκους. Οι θιγόμενοι είχαν εξαιρετικά σύντομη προθεσμία (30 ημερών) για να εξοφλήσουν υπέρογκα ποσά που συχνά ξεπερνούσαν την ίδια την αξία της περιουσίας τους.