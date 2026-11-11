Στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς θα εισαχθούν και τα γαλλικά τεθωρακισμένα οχήματα

Στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς θα εισαχθούν και επίσημα τα γαλλικά τεθωρακισμένα οχήματα EBRC Jaguar, VBMR Griffon και VBMR-L Serval ...

Στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς θα εισαχθούν και επίσημα τα γαλλικά τεθωρακισμένα οχήματα EBRC Jaguar, VBMR Griffon και VBMR-L Serval μέσω του κανονισμού SAFE και των πλαισίων που έθεσε το Υπουργείο Άμυνας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος.Πρόκειται για σύγχρονα οχήματα τα οποία η Εθνική Φρουρά θα παραλάβει σε μεγάλους αριθμούς και εξυπηρετούν μια ευρεία γκάμα αποστολών. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός SAFE, αποτελεί στην ουσία χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που παρέχει δάνεια ύψους έως 150 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν γρήγορα και σε σημαντικό βαθμό τις αμυντικές επενδύσεις τους μέσω κοινών προμηθειών.Ποιο είναι το EBCR JaguarΠρόκειται για το νεαρότερο όχημα «κυνηγό», όπως το αποκαλούν, των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν οι τεθωρακισμένες δυνάμεις. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η ανάπτυξη του στον γαλλικό στρατό έγινε με στόχο να αντικαταστήσει τρία διαφορετικά οχήματα – το ΑΜΧ-10 RC, το ERC F4 90 Sagaie και το VAB MEPHISTO – γεγονός που αποδεικνύει τις αυξημένες απαιτήσεις με τις οποίες κατασκευάστηκε.Διαθέτει τεχνολογίες αιχμής και συνδυάζει αυξημένη ταχύτητα, μεγάλη ισχύ πυρός και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα. Στο όχημα έχει εγκατασταθεί σύστημα ανίχνευσης απειλών με κάλυψη 360 μοιρών (Pilar V acoustic sensor) και ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες που του επιτρέπουν να επιχειρεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ημέρα ή νύχταΔιαθέτει κύριο πυροβόλο 40χιλ. με τηλεσκοπικά πυρομαχικά (Cased Telescoped Armament System – CTAS) και ρυθμό βολής 200 φυσίγγια διαφόρων τύπων ανά λεπτό. Το όχημα, μπορεί επίσης να αναμετρηθεί με βαρέα άρματα μάχης αφού είναι εξοπλισμένο με τέσσερις αντιαρματικούς πυραύλους 5ης+ γενιάς με δυνατότητα εμπλοκής έως τα 4.000 μέτρα.Τεχνικά χαρακτηριστικά:Πλήρωμα: Τρία άτομα: αρχηγός, πυροβολητής και οδηγόςΒάρος: Περίπου 25 τόνοι με πλήρες φορτίοΜήκος: 7,8 μέτραΠλάτος: 3 μέτραΎψος: 3,5 μέτρα με τον πύργοΚινητήρας: Πετρελαιοκινητήρας ισχύος 500 ίππωνΜετάδοση: Αυτόματο κιβώτιο, κίνηση και στους έξι τροχούςΜέγιστη ταχύτητα: 90 χλμ./ώρα στον δρόμοΑυτονομία: Έως 800 χιλιόμετραΕπίσκεψη κλιμακίου της Ε.ΦΠριν από περίπου 2 εβδομάδες, κλιμάκιο της Εθνικής Φρουράς, επισκέφθηκε τη γαλλική Σχολή Ιππικού (Arme blindée cavalerie) και είδε από κοντά τα EBCR Jaguar. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις μάλιστα, υπήρχαν εξομοιωτές που προσομοιάζουν το εσωτερικό και τα όπλα του οχήματος.