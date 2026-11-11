Ένταση στους Αθανάτους: Κάτοικος έπεσε μπροστά σε όχημα για τη δομή λαθρομεταναστών | ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε στους Αθανάτους Ηρακλείου, όπου κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλο...









Ένταση επικράτησε στους Αθανάτους Ηρακλείου, όπου κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ένας από τους συγκεντρωμένους έπεσε μπροστά στις ρόδες οχήματος, σε μια προσπάθεια να εκφράσει την αντίθεσή του στη συνέχιση των εργασιών.Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι συνεργεία εξακολουθούν να πραγματοποιούν εργασίες στις εγκαταστάσεις, παρά τις δικαστικές προσφυγές που έχουν καταθέσει, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικά μέτρα και αίτηση ακύρωσης και αναστολής λειτουργίας της δομής.Παράλληλα, θέτουν ζήτημα οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι η είσοδος και η έξοδος οχημάτων από τον χώρο δημιουργεί κινδύνους στην εθνική οδό Ηρακλείου – Μοιρών. Ζητούν την παρέμβαση της Τροχαίας και την πραγματοποίηση αυτοψίας.Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται εδώ και πέντε μήνες, με τους κατοίκους να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν τις αντιδράσεις του.