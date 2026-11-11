11 Νοεμβρίου 1912: Η Εθνοσυνέλευση των Σαμίων κηρύσσει την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα.

Στις 11 Νοεμβρίου 1912, η Εθνοσυνέλευση των Σαμίων, υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, κήρυξε επίσημα την ένωση της Σάμου με την Ελλ...





Οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, οι Τούρκοι καίνε τα σπίτια και τις σοδειές των Σαμίων και άρχισαν οι συγκρούσεις. Η ποιό σφοδρή μάχη ήταν στην περιοχή Μπαϊρακτάρη του Παλαιοκάστρου , που βρίσκονταν το πυροβολικό των Τούρκων, που κράτησε μία ολόκληρη μέρα, με αρκετούς νεκρούς και τραυματίες.









Αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από τη Σάμο

Αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από τη Σάμο



Μετά από επαφές με τον Ελ.Βενιζέλο στην Αθήνα, ο Σοφούλης επιστρέφει στην Σάμο όπου συγκαλείται έκτακτη Εθνοσυνέλευσης και στις 11 Νοεμβρίου 1912, μπροστά σε πλήθος κόσμου, στο προαύλιο του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Σοφούλης με έκδηλη συγκίνηση, κήρυξε την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, στέλνοντας το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης στον Ελ.Βενιζέλο . Σάμιοι επαναστάτες στο Μοναστήρι της Αγίας Ζώνης Αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από τη Σάμο Αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων από τη ΣάμοΜετά από επαφές με τον Ελ.Βενιζέλο στην Αθήνα, ο Σοφούλης επιστρέφει στην Σάμο όπου συγκαλείται έκτακτη Εθνοσυνέλευσης και στις 11 Νοεμβρίου 1912, μπροστά σε πλήθος κόσμου, στο προαύλιο του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Σοφούλης με έκδηλη συγκίνηση, κήρυξε την ένωση της Σάμου με την Ελλάδα, στέλνοντας το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης στον Ελ.Βενιζέλο .

Η απάντηση ήταν θετική αλλά με επιφύλαξη, φοβούμενος τις διπλωματικές περιπλοκές. Στην Σάμο δημιουργείτε προσωρινής κυβέρνησης, με πρόεδρο τον Σοφούλη, μέχρις τις 2 του Μαρτίου 1913 που η Ελληνική Κυβέρνηση στέλνει στη Σάμο, το θωρηκτό «Σπέτσαι», και το εμπορικό «Θεσσαλία» τα οποία αποβιβάζουν δύο λόχους Ελληνικού στρατού που γίνεται δεκτός με εκδηλώσεις ενθουσιασμού από τους Σαμιώτες. Η ενσωμάτωση της Σάμου με την Ελλάδα ήταν πλέον πραγματικότητα. Όμως με παρέμβαση του Άγγλου Πρόξενου στην Σάμο, Λούη Μάρκ, έγινε πενθήμερη ανακωχή, από τις 13 έως 18 Σεπτέμβρη. Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Σοφούλης με προκήρυξη επισημαίνει ότι «η μόνη κυρίαρχος και έγκυρος εν τω τόπω εξουσία είναι η επανάστασις». Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις όπου συνθηκολογούν οι Τούρκοι και συμφωνούν να αποχωρήσουν από την Σάμο με εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά του στρατού στα Μικρασιατικά παράλια. Έτσι, στις 23 Σεπτεμβρίου 1912 ο Τουρκικός στρατός εγκαταλείπουν τη Σάμο.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1912 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης , με μια μικρή ομάδα ενόπλων Σαμίων, Κρητών και Ικαριωτών, αποβιβάστηκε στον Όρμο Μαραθοκάμπου, και κηρύσσει την επανάσταση εναντίον του τοπικού ηγεμόνα και της υποτέλειας στην Τουρκία. Εκατοντάδες ένοπλοι εθελοντές σπεύδουν να καταταγούν στους Μυτιληνιούς όπου ο Σοφούλης είχε το αρχηγείο του, το οποίο αργότερα μεταφέρεται στη θέση Ζερβού, ώστε να επιβλέπει ευκολότερα τις επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων.