Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα στη Ριτσώνα, η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ λέει ο επιχειρηματίας

Επιχειρηματίας που έχει κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Ριτσώνα υπέστη οικονομικό πλήγμα αφού του έκλεψαν εκατοντάδες αρνιά. Ο ίδιος υποστηρ...



Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η κλοπή έγινε σταδιακά και συνολικά εξαφανίστηκαν 850 αρνιά ενώ η ζημιά ξεπερνά τα 65.000 ευρώ.



Στην κατάθεσή του στην αστυνομία ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος είχε παρατηρήσει ότι τα ζώα εξαφανίζονταν σταδιακά από τις εγκαταστάσεις, αλλά όπως υποστήριξε στην καταγγελία ο ίδιος απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι δε μπόρεσε να παρέμβει εγκαίρως, σύμφωνα με πληροφορίες του Evima.gr.



Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή και να εντοπιστούν οι δράστες.

Επιχειρηματίας που έχει κτηνοτροφική εγκατάσταση στη Ριτσώνα υπέστη οικονομικό πλήγμα αφού του έκλεψαν εκατοντάδες αρνιά.