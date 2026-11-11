Γαλλικά πολεμικά πλοία δίπλα στο πλοίο «Abeille Marengo» στην Ανατολική Μεσόγειο...

Την ώρα που το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» απέπλευσε από το Ηράκλειο της Κρήτης και κατευθύνεται προς τη θαλάσσια περιοχή όπου θα ...

Την ώρα που το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» απέπλευσε από το Ηράκλειο της Κρήτης και κατευθύνεται προς τη θαλάσσια περιοχή όπου θα ξεκινήσει τις εργασίες του, δύο γαλλικά πολεμικά πλοία έχουν αποπλεύσει με αποστολή να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών και να του παρέχουν συνοδεία.Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» απέπλευσε το απόγευμα της Τρίτης (10 Νοεμβρίου 2026) από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, συνοδευόμενο από τη διακριτική αλλά σαφή παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επανέναρξη των υποθαλάσσιων βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector - GSI).Σύμφωνα με στρατιωτικές και διπλωματικές πληροφορίες, γαλλικά πολεμικά πλοία έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η παρουσία αυτή λειτουργεί ως «ασπίδα» προστασίας για το ερευνητικό σκάφος, λειτουργώντας αποτρεπτικά έναντι πιθανών τουρκικών παρενοχλήσεων, καθώς η Άγκυρα έχει εκφράσει τις γνωστές της αντιρρήσεις για το έργο.Η παρουσία και η συνοδεία των γαλλικών πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή των ερευνών υπογραμμίζουν τη γεωπολιτική σημασία του έργου, καθώς και την ετοιμότητα προστασίας των ερευνητικών διαδικασιών, δεδομένης της προηγούμενης έντασης που είχε σημειωθεί στην περιοχή. Η έξοδος του πλοίου πραγματοποιήθηκε κανονικά μετά την έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.Η αποστολή πολεμικών πλοίων για τη συνοδεία του «Abeille Marengo» αποτελεί μια σαφή επίδειξη ισχύος και υποστήριξης προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Το Παρίσι επισημαίνει ότι ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCI), που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., πρέπει να υλοποιηθεί απρόσκοπτα βάσει του Διεθνούς Δικαίου.Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία και τη γενικότερη επιδίωξη της Γαλλίας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της Μεσογείου.Παρά την επίδειξη ισχύος, η γαλλική ναυτική παρουσία χαρακτηρίζεται ως «διακριτική». Στόχος είναι η αποτροπή και όχι η πρόκληση. Το Παρίσι επιθυμεί να αποφευχθεί μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρατιωτική ένταση με μια νατοϊκή σύμμαχο, όπως η Τουρκία.Η Γαλλία διατηρεί ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με την Άγκυρα για μια σειρά από άλλα κρίσιμα ζητήματα (μεταναστευτικό, Λιβύη, Μέση Ανατολή, εμπόριο).Επομένως, επιδιώκει η υποστήριξη του GSI να παρουσιάζεται ως προάσπιση της νομιμότητας και των ευρωπαϊκών υποδομών, και όχι ως μια διμερής γαλλοτουρκική αντιπαράθεση.Η επιτυχία της γαλλικής αποστολής θα κριθεί από το αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει τις έρευνες το ερευνητικό πλοίο, χωρίς να διαταραχθούν ανεπανόρθωτα οι ισορροπίες στην περιοχή.Το πλοίο έχει ως πρώτο σταθμό τη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου. Σε πρώτη φάση, πραγματοποιεί δοκιμές βαθμονόμησης (calibration) των εξελιγμένων οργάνων, των σόναρ και του σεισμικού του εξοπλισμού, προτού ξεκινήσει την πλήρη χαρτογράφηση του πυθμένα για την ασφαλή πόντιση του καλωδίου.Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, με τα επιτελεία σε Αθήνα, Λευκωσία και Παρίσι να παρακολουθούν στενά την πορεία του σκάφους και τις κινήσεις στη θαλάσσια περιοχή. entapostagma.gr