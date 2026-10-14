Πολεμικό Ναυτικό: Αυτός είναι ο ελληνικός στόλος USV και UUV – Εστάλη LOR στις ΗΠΑ για τα «Corsair» που επιχείρησαν στο Ιράν

Στο περιθώριο της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα (13.10.2026) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το Κέντρο Δια...



USV τύπου FLEXUS



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδιασμένο για θαλάσσια επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων.



Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων καμερών που διαθέτει, μεταδίδει εικόνα προς τον σταθμό ελέγχου, καθώς και στοιχεία καιρού και θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 3,5 κόμβοι

Μέγιστη Αυτονομία: 5 ναυτικά μίλια

Μήκος: 0,9 μέτρα





USV τύπου Flexus USV τύπου Flexus



USV τύπου NIRIIS



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας επιτήρησης, παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών.



Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 15 κόμβοι.

Μέγιστη Αυτονομία: 25 ναυτικά μίλια.

Μήκος: 1,36 μέτρα.





USV τύπου NIRIIS USV τύπου NIRIIS



USV τύπου BLUE BOAT



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας σχεδιασμένο για υδρογραφικές έρευνες και συλλογή πληροφοριών θαλάσσιας περιοχής.





USV τύπου Blue Boat



Δύναται να εξοπλιστεί με sonar, κάμερες και διάφορους αισθητήρες, ανάλογα με την επιχειρησιακή του αποστολή. USV τύπου Blue BoatΔύναται να εξοπλιστεί με sonar, κάμερες και διάφορους αισθητήρες, ανάλογα με την επιχειρησιακή του αποστολή.





USV τύπου Blue Boat



Έχει αποκτηθεί από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο πλαίσιο του πρόσφατου προγράμματος TRITON σε συνεργασία με το ΜΙΤ. USV τύπου Blue BoatΈχει αποκτηθεί από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στο πλαίσιο του πρόσφατου προγράμματος TRITON σε συνεργασία με το ΜΙΤ.





USV τύπου Blue Boat



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα : 6 κόμβοι.

Μέγιστη Αυτονομία: 60 ναυτικά μίλια.

Μήκος: 1,1 μέτρα. USV τύπου Blue BoatΤεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα : 6 κόμβοι.Μέγιστη Αυτονομία: 60 ναυτικά μίλια.Μήκος: 1,1 μέτρα.



USV τύπου ΜΕΣΕ



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που ανήκει στο ΚΕΤΑΚ και έχει διατεθεί στο Αρχηγείο Στόλου.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ενώ είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.



Έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού πορείας και ταχύτητας με κατεύθυνση προκαθορισμένα σημεία ή και να αγκυρωθεί σε συγκεκριμένο σημείο για συγκεκριμένο χρόνο. Μπορεί να αναλάβει επιχειρήσεις επιτήρησης – περιπολίας – έρευνας και διάσωσης.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα : 35 κόμβοι.

Μέγιστη Αυτονομία: 35 ναυτικά μίλια.

Μήκος: 6,5 μέτρα.



USV τύπου «ΚΑΝΑΡΗΣ 1»



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας του ΚΕΤΑΚ, σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών.



Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.



Λόγω των ελικτικών του στοιχείων ενδείκνυται ιδιαίτερα η χρήση του και ως μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας «καμικάζι».



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 55 κόμβοι.

Μέγιστη Αυτονομία: 40 ναυτικά μίλια.

Μήκος: 1,90 μέτρα.



USV τύπου «ΚΑΝΑΡΗΣ 2»



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδιασμένο για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών.



Είναι εξοπλισμένο με σύστημα καμερών και παρέχει συνεχή επιτήρηση της περιοχής επιχειρήσεων και μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου.





USV τύπου «ΚΑΝΑΡΗΣ 2»



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα : 45 κόμβοι.

Μέγιστη Αυτονομία: 25 ναυτικά μίλια.

Μήκος: 1,80 μέτρα. USV τύπου «ΚΑΝΑΡΗΣ 2»Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα : 45 κόμβοι.Μέγιστη Αυτονομία: 25 ναυτικά μίλια.Μήκος: 1,80 μέτρα.



UUV τύπου «PLUTO PLUS»



Είναι μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος σχεδιασμένο για έρευνα, εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών βυθού και αγκυροβολίου.





USV τύπου Pluto Plus



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 5 κόμβοι.

Sonar Έρευνας: 30 μέτρα.

Μέγιστο Βάθος: 300 μέτρα.

Μέγιστη απόσταση: 500 μέτρα με καλώδιο / 2 χιλιόμετρα με οπτική ίνα.

Μήκος: 2,25 μέτρα. USV τύπου Pluto PlusΤεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 5 κόμβοι.Sonar Έρευνας: 30 μέτρα.Μέγιστο Βάθος: 300 μέτρα.Μέγιστη απόσταση: 500 μέτρα με καλώδιο / 2 χιλιόμετρα με οπτική ίνα.Μήκος: 2,25 μέτρα.





USV τύπου PLUTINO «MIKI» (πάνω) και Pluto Gigas (κάτω) USV τύπου PLUTINO «MIKI» (πάνω) και Pluto Gigas (κάτω)



UUV τύπου «PLUTINO MIKI»



Είναι μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος σχεδιασμένο για έρευνα, εντοπισμό και εξουδετέρωση ναρκών βυθού και αγκυροβολίου. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως UUV «καμικάζι».





USV τύπου PLUTINO «MIKI» (πάνω) και Pluto Gigas (κάτω)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 5 κόμβοι.

Sonar Έρευνας: 30 μέτρα.

Μέγιστο Βάθος: 300 μέτρα.

Μέγιστη απόσταση: 500 μέτρα με καλώδιο / 2 χιλιόμετρα με οπτική ίνα.

Μήκος: 1,10 μέτρα. USV τύπου PLUTINO «MIKI» (πάνω) και Pluto Gigas (κάτω)Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μέγιστη Ταχύτητα: 5 κόμβοι.Sonar Έρευνας: 30 μέτρα.Μέγιστο Βάθος: 300 μέτρα.Μέγιστη απόσταση: 500 μέτρα με καλώδιο / 2 χιλιόμετρα με οπτική ίνα.Μήκος: 1,10 μέτρα.



USV τύπου «Πυρπολητής»



Είναι μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας σχεδίασης και ανάπτυξης από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και θεωρείται ένα πολύ σημαντικό βήμα στο γενικό πλαίσιο ένταξης των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα.



Είναι σχεδιασμένο για αποστολές επιφάνειας ISR ( Ιintelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας) και OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης.





To USV «Πυρπολητής»



Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, ραντάρ επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μήκος: 5 μέτρα.

Μέγιστη ταχύτητα: Άνω των 40 κόμβων.

Υψηλή Αυτονομία. To USV «Πυρπολητής»Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, ραντάρ επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Μήκος: 5 μέτρα.Μέγιστη ταχύτητα: Άνω των 40 κόμβων.Υψηλή Αυτονομία.





Το USV τύπου «Πυρπολητής» Το USV τύπου «Πυρπολητής»



USV τύπου «CORSAIR»



Είναι σύγχρονο μη επανδρωμένο κι αυτόνομο σκάφος επιφανείας της αμερικανικής εταιρείας Saronic, που διαθέτει ηλεκτροοπτικά συστήματα και ποικιλία αισθητήρων αναλόγως της αποστολής, εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών καθώς και την εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη (swarming), για τον συντονισμό πολλαπλών σκαφών προς εκτέλεση σύνθετων αποστολών.



Έχει ικανότητα ανάληψης μεγάλου αριθμού αποστολών όπως ISR (intelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας), OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), έρευνας και διάσωσης (SAR), κ.λ.π. Ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ανοιχτή αρχιτεκτονική που του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης διευρύνοντας το επιχειρησιακό του φάσμα.





Το USV τύπου «Corsair) αριστερά με το USV τύπου «Πυρπολητής» (δεξιά)



Πρόσφατα έχουν δοκιμασθεί ενδελεχώς και αξιολογηθεί επιτυχώς από το ΠΝ, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό LOR (Letter of Request) για την προμήθεια USV τύπου Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ.



Έχει μήκος 7 μέτρα, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα άνω των 35 κόμβων και έχει υψηλή αυτονομία ενώ έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και αξιοποιούνται επιτυχώς στο πεδίο αφού έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αμερικανικές δυνάμεις στην πολεμική εκστρατεία «Epic Fury» εναντίον του Ιράν. Το USV τύπου «Corsair) αριστερά με το USV τύπου «Πυρπολητής» (δεξιά)Πρόσφατα έχουν δοκιμασθεί ενδελεχώς και αξιολογηθεί επιτυχώς από το ΠΝ, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό LOR (Letter of Request) για την προμήθεια USV τύπου Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ.Έχει μήκος 7 μέτρα, αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα άνω των 35 κόμβων και έχει υψηλή αυτονομία ενώ έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και αξιοποιούνται επιτυχώς στο πεδίο αφού έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις αμερικανικές δυνάμεις στην πολεμική εκστρατεία «Epic Fury» εναντίον του Ιράν.

Στο περιθώριο της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα (13.10.2026) στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων (USV – AUV), όπου παρουσιάστηκαν νέοι εξοπλισμοί και δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό.Μπορεί το USV τύπου «Πυρπολητής» να «έκλεψε» τις εντυπώσεις, ωστόσο ο Νίκος Δένδιας είχε την ευκαιρία να δει από κοντά όλα τα νέα μη επανδρωμένα σκάφη που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό και ενημερώθηκε για τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των μέσων που διαθέτει το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων – Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης «ΠΑΛΑΣΚΑΣ».