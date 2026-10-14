Δραματικές ώρες στη Βόρεια Εύβοια από την κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας, πλημμύρες και μήνυμα από το 112

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχοπτώσης υπάρχουν πλημμύρες και υπερχείλιση του ποταμού Κηρεά...









Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει επανειλημμένα στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.



Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για την ασφάλειά τους.



⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece)



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr από την περιοχή, τα νερά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι πλέον ορατός. Η Πολιτική Προστασία έχει προχωρήσει επανειλημμένα στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, ενώ η περιοχή παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code, εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο για την ασφάλειά τους.⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 14, 2026 Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr από την περιοχή, τα νερά έχουν φτάσει σε οριακό σημείο, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να είναι πλέον ορατός.





Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχοπτώσης υπάρχουν πλημμύρες και υπερχείλιση του ποταμού Κηρεά.Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή, με τον ποταμό Κηρέα να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων.Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι, και συγκεκριμένα στη θέση «Καντά», καθώς η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα.Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στη Μακρυκάπα του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων, καθώς η έντονη κακοκαιρία έχει ανεβάσει επικίνδυνα τη στάθμη του ποταμού που διασχίζει τον οικισμό.Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στην Σκιάθο. Στο νησί των Σποράδων, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση σε σημεία του οικισμού, καθώς και στην περιφερειακή οδό, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία.