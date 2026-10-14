14 Οκτωβρίου 1944 – Αποβιβάζονται στον Πειραιά τα πρώτα τμήματα του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής με πρώτο τον Ιερό Λόχο

Στις 14 Οκτωβρίου 1944, μόλις δύο ημέρες μετά την Απελευθέρωση της Αθήνας (12 Οκτωβρίου) και μία ημέρα μετά την απελευθέρωση του Πειραιά...



Το Ιστορικό Γεγονός



Τα πρώτα τμήματα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων της Μέσης Ανατολής επιστρέφουν στην Ελλάδα, με την αρχή να γίνεται από τον Ιερό Λόχο. Η επίλεκτη αυτή μονάδα ειδικών επιχειρήσεων, υπό τη διοίκηση του Συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντου, αποβιβάζεται στο λιμάνι του Πειραιά μέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού και συγκίνησης, καθώς ο λαός γιόρταζε το τέλος της γερμανικής κατοχής.



Πλαίσιο & Σημασία



Η Μονάδα: Ο Ιερός Λόχος συγκροτήθηκε το 1942 στη Μέση Ανατολή από εθελοντές αξιωματικούς και οπλίτες. Διακρίθηκε σε σκληρές μάχες στη Βόρεια Αφρική και, κυρίως, σε καταδρομικές επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.





Η Συγκυρία: Η άφιξή τους στον Πειραιά λειτούργησε ως προάγγελος για την επίσημη επιστροφή της ελληνικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου, η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου 1944.

Στις 14 Οκτωβρίου 1944, μόλις δύο ημέρες μετά την Απελευθέρωση της Αθήνας (12 Οκτωβρίου) και μία ημέρα μετά την απελευθέρωση του Πειραιά, καταγράφεται ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.