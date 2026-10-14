Αιγάλεω: «Θα καταλήξεις στον τάφο» - Ο εφιάλτης που έζησε επί μήνες θύμα bullying από παρέα ανηλίκων

Τον φόβο και τον τρόμο έζησε επί μήνες μία 19χρονη από συμμορία ανηλίκων στο Αιγάλεω, αφού οι απειλές κατά της ζωής της και ο διαρκής εκφ...



Ο ξυλοδαρμός που καταγράφηκε σε βίντεο



Η υπόθεση κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια κρητικού γλεντιού στο Χαϊδάρι. Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ανήλικες επιτέθηκαν στη 19χρονη για ασήμαντη αφορμή, την έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να τη γρονθοκοπούν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Την ίδια στιγμή, άλλα μέλη της παρέας φέρονται να κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ το βίντεο διακινήθηκε στη συνέχεια μεταξύ τους.



Η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, όπως περιγράφει η μητέρα της, η απόφαση αυτή δεν έβαλε τέλος στον φόβο.



«Τα μηνύματα που λάμβανε στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά και στα social media, της προκάλεσαν ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει από το σπίτι», αναφέρει η μητέρα της.



«Θα καταλήξεις στον τάφο»



Η καθημερινότητα της 19χρονης άλλαξε δραματικά, με αποτέλεσμα να παρακολουθείται από ψυχολόγο και να ξεκινήσει αντικαταθλιπτική αγωγή. Ακόμη και τις ελάχιστες φορές που αποφάσιζε να βγει από το σπίτι, προσπαθούσε να βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς φοβόταν ότι κάποιος θα επιχειρούσε να της κάνει κακό.



«Μου έλεγε ότι την παρακολουθούν, γιατί θέλουν να της κάνουν κακό. Ήθελε να την ακολουθώ πάντα, όπου κι αν πήγαινε, αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό. Τις περισσότερες φορές που δεν μπορούσα να τη συνοδεύσω, αναγκαζόμουν να της καλώ ταξί για να μην φοβάται. Ζήσαμε ένα μαρτύριο», περιγράφει η μητέρα της.



Σύμφωνα με την ίδια, οι φόβοι της κόρης της εντάθηκαν μετά από νέα περιστατικά που, όπως καταγγέλλεται, σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους.



Μία ημέρα, ενώ η 19χρονη επέστρεφε στο σπίτι της και βρισκόταν κοντά σε στάση λεωφορείου, μία από τις κοπέλες που φέρονται να της είχαν επιτεθεί την πλησίασε και τη χαστούκισε. Σύμφωνα με την καταγγελία, τη στιγμή εκείνη φέρεται να της είπε: «Θα δεις τι θα πάθεις αν πας στα δικαστήρια».



Σε άλλο περιστατικό, όταν οι δύο τους συναντήθηκαν σε στάση του μετρό, η ανήλικη φέρεται να άρχισε να τη φτύνει και να την απειλεί, λέγοντάς της: «Τα καλύτερα έρχονται για σένα».



Οι απειλές, όπως καταγγέλλεται, έφτασαν ακόμη και σε φράσεις που προκαλούσαν τρόμο στη νεαρή κοπέλα: «Θα καταλήξεις στον τάφο… έχω κάνει πολλά και το ξέρεις».

«Νιώθουμε δικαιωμένοι»



Για την οικογένεια της 19χρονης, η δικαστική απόφαση αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη ύστερα από μήνες αγωνίας. Η μητέρα της τονίζει ότι η δικαίωση δεν αφορά μόνο την ηθική αποκατάσταση της κόρης της, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας που τόσο είχε ανάγκη.



«Αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, πρώτον για λόγους ηθικής και δεύτερον για θέμα ασφάλειας του παιδιού», δηλώνει στο FLASH.



Για τη νεαρή κοπέλα, η υπόθεση δεν αφορά μόνο όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 2025, αλλά και τους μήνες που ακολούθησαν, όταν, σύμφωνα με τη μητέρα της, ο φόβος επηρέαζε ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές της κινήσεις.



Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, κ. Άρη Καραμπασιάδη «για τις πράξεις των ανηλίκων την ευθύνη την φέρουν οι ασκούντες την επιμέλειά τους. Η ανηλικότητα δεν πρέπει να γίνεται δικαιολογία, για κάθε παραβατική συμπεριφορά. Το Δικαστήριο, με την εν λόγω απόφαση, φαίνεται να ασπάζεται την ευθύνη των γονιών, για τις πράξεις του παιδιού του, καταδικάζοντάς τους μάλιστα, στην καταβολή αξιόλογης αποζημίωσης».

Τον φόβο και τον τρόμο έζησε επί μήνες μία 19χρονη από συμμορία ανηλίκων στο Αιγάλεω, αφού οι απειλές κατά της ζωής της και ο διαρκής εκφοβισμός της προκάλεσαν κρίσεις πανικούς με αποτέλεσμα να κλείνεται στο σπίτι και να βγαίνει έξω μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.Η καθημερινότητα της 19χρονης έγινε εφιάλτης καθώς όπως περιγράφει η μητέρα της στο FLASH, «στοχοποιήθηκε από παρέα ανηλίκων με τις οποίες είχε κατά καιρούς κοινωνικές επαφές. Πρόκειται για παιδιά που ζουν στην ίδια γειτονιά και παρά τις εκκλήσεις προς τις οικογένειές τους να σταματήσουν να ενοχλούν το παιδί μου, η κατάσταση δεν άλλαξε», λέει η μητέρα του θύματος στο FLASH.Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η επίθεση σε βάρος της νεαρής κοπέλας δεν ήταν, όπως καταγγέλλεται, το τέλος της περιπέτειάς της. Παρά το γεγονός ότι προχώρησε σε μήνυση και διέκοψε κάθε επαφή με τα συγκεκριμένα άτομα, οι απειλές και τα εξυβριστικά σχόλια φέρεται να συνεχίστηκαν, τόσο μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό της όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Σήμερα, η οικογένειά της δηλώνει δικαιωμένη από τη δικαστική απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς, όπως λέει η μητέρα της, «σημάδεψε την ψυχολογία και την καθημερινότητα της κόρης μου».