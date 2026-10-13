Spike NLOS: Οι πρώτες βολές πιστοποίησης τον Δεκέμβριο από ελικόπτερο Apache και εποχούμενο σύστημα του Στρατού Ξηράς

Δύο βολές με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της ισχύος πυρός του Στρατού Ξηράς προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τις τε...

Δύο βολές με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της ισχύος πυρός του Στρατού Ξηράς προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του OnAlert, οι ισραηλινοί πύραυλοι Spike NLOS πρόκειται να εκτοξευθούν για πρώτη φορά τόσο από αναβαθμισμένο ελληνικό επιθετικό ελικόπτερο Apache AH-64A+ όσο και από το εποχούμενο σύστημα των Λόχων Αντιαρματικών του Πεζικού.Η εναέρια βολή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μυρτώο Πέλαγος, στο πεδίο βολής στα Καράβια, ενώ η βολή από τον επίγειο φορέα θα γίνει στο Πεδίο Βολής Κρήτης. Οι δύο δοκιμές θα αποτελέσουν κρίσιμα βήματα για την πιστοποίηση του όπλου στις αντίστοιχες πλατφόρμες και για τη σταδιακή μετάβαση στην επιχειρησιακή του χρήση.Η εξέλιξη έρχεται ενώ τα πρώτα εποχούμενα συστήματα βρίσκονται ήδη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Αεροπορία Στρατού προχωρά τον εκσυγχρονισμό των παλαιότερων Apache. Με τις βολές του Δεκεμβρίου, τα δύο προγράμματα περνούν σε μια καθοριστική δοκιμασία που αφορά την πραγματική εκτόξευση του νέου όπλου από ελληνικούς φορείς, με τα πληρώματα να εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν προηγηθεί σε εγκαταστάσεις, τεχνικούς ελέγχους και εκπαίδευση.Από τον σχεδιασμό του Οκτωβρίου στις βολές του ΔεκεμβρίουΗ πρώτη δοκιμαστική βολή από Apache είχε αρχικά τοποθετηθεί στον σχεδιασμό για τον Οκτώβριο. Με βάση τη νεότερη πληροφόρηση, η δοκιμή προγραμματίζεται πλέον για τον Δεκέμβριο, μαζί με την πρώτη βολή του εποχούμενου συστήματος.Το ελικόπτερο που θα συμμετάσχει θα είναι ένα από τα πρώτα αναβαθμισμένα AH-64A+ στα οποία έχει ενσωματωθεί ο εξοπλισμός αξιοποίησης του Spike NLOS. Στα Καράβια θα δοκιμαστεί η λειτουργία του συνδυασμού ελικοπτέρου και πυραύλου, από την προετοιμασία της εκτόξευσης έως την εξέλιξη της εμπλοκής.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΗ επιτυχής προσβολή του στόχου αποτελεί το ζητούμενο, όμως η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνολικά τη συμπεριφορά του συστήματος. Η επικοινωνία με το βλήμα, η εικόνα που λαμβάνει το πλήρωμα και η ανταπόκριση στις εντολές του συνθέτουν τη λειτουργία ενός όπλου που δίνει στον χειριστή δυνατότητα παρέμβασης κατά την πτήση.Τα δεδομένα της βολής θα αξιοποιηθούν στις διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιχειρησιακή χρήση. Πρόκειται για ουσιαστικό ορόσημο, καθώς η δυνατότητα που μέχρι σήμερα προετοιμάζεται τεχνικά θα ελεγχθεί πλέον με πραγματικό πυρομαχικό.