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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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«Καθρεπτάκι»... 12 ΑΤΑΚΕΣ που λέγαμε στο Δημοτικό όταν τσακωνόμασταν με τους συμμαθητές μας!

Οκτωβρίου 13, 2026

Τι ωραία που ήταν τα χρόνια στο δημοτικό... Ούτε εξεταστικές, ούτε άγχος για το τι πρόκειται να κάνουμε με τη ζωή μας και γενικά, ήταν ίσ...



Τι ωραία που ήταν τα χρόνια στο δημοτικό...

Ούτε εξεταστικές, ούτε άγχος για το τι πρόκειται να κάνουμε με τη ζωή μας και γενικά, ήταν ίσως η πιο ξέγνοιαστη χρονική περίοδος ever! Ακόμα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε τότε, ήταν της κλίμακας ότι «ο Γιάννης δε μου μιλάει« ή «δε μου έδωσε το μολύβι του όταν του το ζήτησα».




Στεναχώριες, όχι αστεία… Βέβαια, από τις αναμνήσεις εκείνης της εποχής, την προσοχή μας κλέβουν οι υπέρτατες, ξεκαρδαστικές ατάκες που χρησιμοποιούσαμε τότε, σε κάθε μας τσακωμό με τα …λαμόγια συμμαθητές μας. Μιλάμε για hardcore καταστάσεις, όχι αστεία! Έτοιμοι για ένα ταξίδι στο παρελθόν;





















































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