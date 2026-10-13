Πολλοί τη λένε λίγοι όμως γνωρίζουν πώς βγήκε η φράση «καβάλησε το καλάμι»

Για κάποιον υπερφίαλο, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, λέμε ότι αυτός «καβάλησε το καλάμι». Η προέλευση της έκφρασης είναι αβέβα...

Για κάποιον υπερφίαλο, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, λέμε ότι αυτός «καβάλησε το καλάμι».





Η προέλευση της έκφρασης είναι αβέβαιη. Ο Τάκης Νατσούλης υποστηρίζει πως ίσως προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα συνδέεται με το πρόσωπο του σπαρτιάτη Αγησίλαου, αν και η αρχική χρήση της δεν ήταν ίδια με τη σημερινή.









Όπως λέγεται, ο Αγησίλαος που αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά του, έπαιζε μαζί τους κάποια στιγμή, έχοντας καβαλήσει ένα καλάμι, εν είδει αλόγου. Όταν όμως, ένας φίλος του τον είδε στη στάση αυτή, ο Αγησίλαος τον παρακάλεσε να μην πει τίποτα σε κανένα, πριν να γίνει και αυτός πατέρας και νιώσει πώς είναι να παίζεις με τα παιδιά.





Ο φίλος του ωστόσο, δεν κράτησε την υπόσχεση του και είπε για το περιστατικό αυτό σε άλλους, με αποτέλεσμα η φράση να διαδοθεί.





Όπως όμως συμβαίνει και με άλλες τέτοιες φράσεις, τελικά κατέληξε η ερμηνεία να αλλάξει και να λέγεται για κάποιον που πήραν τα μυαλά του αέρα.





Και οι άλλες ερμηνείες που έχουν προταθεί όμως συμφωνούν ότι η φράση πηγάζει από το παιδικό παιχνίδι στο οποίο τα πιτσιρίκια καβαλούσαν το καλάμι προσποιούμενα ότι ήταν άλογο



