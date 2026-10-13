Πολλοί τη λένε λίγοι όμως γνωρίζουν πώς βγήκε η φράση «καβάλησε το καλάμι»

Για κάποιον υπερφίαλο, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, λέμε ότι αυτός «καβάλησε το καλάμι». Η προέλευση της έκφρασης είναι αβέβα...
Για κάποιον υπερφίαλο, που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, λέμε ότι αυτός «καβάλησε το καλάμι».
Η προέλευση της έκφρασης είναι αβέβαιη. Ο Τάκης Νατσούλης υποστηρίζει πως ίσως προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα συνδέεται με το πρόσωπο του σπαρτιάτη Αγησίλαου, αν και η αρχική χρήση της δεν ήταν ίδια με τη σημερινή.
Ο φίλος του ωστόσο, δεν κράτησε την υπόσχεση του και είπε για το περιστατικό αυτό σε άλλους, με αποτέλεσμα η φράση να διαδοθεί.
Όπως όμως συμβαίνει και με άλλες τέτοιες φράσεις, τελικά κατέληξε η ερμηνεία να αλλάξει και να λέγεται για κάποιον που πήραν τα μυαλά του αέρα.
Και οι άλλες ερμηνείες που έχουν προταθεί όμως συμφωνούν ότι η φράση πηγάζει από το παιδικό παιχνίδι στο οποίο τα πιτσιρίκια καβαλούσαν το καλάμι προσποιούμενα ότι ήταν άλογο
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