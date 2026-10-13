Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ξεκινήσει ήδη να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί μέχρι το ...



Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας



Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.





Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα μαθήματα να διεξάγονται ψηφιακά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ξεκινήσει ήδη να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να επιδεινωθεί μέχρι το απόγευμα.Μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, οι μηχανισμοί πολιτικής προστασίας αποφάσισαν να κλείσουν τα σχολεία σε ορισμένους δήμους αύριο, Τετάρτη 14/10.Σε ποιες περιοχές θα είναι κλειστά τα σχολεία την ΤετάρτηΣυγκεκριμένα, σε περιοχές της Εύβοιας και στην Σκιάθο, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι και προβλήματα για μαθητές και καθηγητές.Στην Εύβοια, ο δήμαρχος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, αποφάσισε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης την Τετάρτη, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις.Επίσης, ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή μας, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία, όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στον Δήμο μας. Η απόφαση αφορά επίσης τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.Στον δήμο Σκιάθου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, λόγω της σφοδρότητας των φαινομένων που προβλέπονται στο νησί. Τα μαθήματα σε αυτές τις περιοχές θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση.Αναστέλλεται η λειτουργία σε όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Σχολείο Ειδικής Αγωγής καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου , με απόφαση του Δημάρχου.Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.Η απόφαση αφορά επίσης: Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και Ειδικά Σχολεία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου ΡόδουΗ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης (Red Code).Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι κατά τόπους Δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων -ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού- και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.