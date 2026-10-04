4 κολπάκια για να κερδίζετε λίγη βενζίνη παραπάνω... Ένα απ΄τα σημαντικότεραμ να κάνετε ανεφοδιασμό όταν το απόθεμα είναι περίπου στη μέση!









Άρα, όσο πιο κρύο είναι το έδαφος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του καυσίμου. Αν γεμίσετε απόγευμα, ή βράδυ, το λίτρο σας δεν θα είναι ακριβώς 1 λίτρο.2.Όταν γεμίζετε ο ίδιος σε self-service πρατήριο, μην βάζετε την αντλία στην υψηλή ταχύτητα. Απ’ τις τρείς ταχύτητες /στάδια (χαμηλό, μεσαίο και υψηλό), το χαμηλό ελαχιστοποιεί τους ατμούς που δημιουργούνται απ’ την βενζίνη. Σε όλες τις μάνικες προκαλείται μια επιστροφή ατμού. Εάν γεμίζετε στο γρήγορο, ένα μέρος του καυσίμου που πηγαίνει στο ρεζερβουάρ, γίνεται ατμός βενζίνης. Αυτός ο ατμός απορροφάται επάνω, γυρίζει πίσω στην υπόγεια δεξαμενή του βενζινάδικου κι έτσι στην πραγματικότητα παραλαμβάνετε λιγότερο καύσιμο.3.Ένα απ’ τα σημαντικότερα είναι να κάνετε ανεφοδιασμό όταν το απόθεμα βενζίνης σας είναι περίπου στη μέση. Διότι, όσο περισσότερο καύσιμο έχετε στο ρεζερβουάρ, τόσο λιγότερος αέρας υπάρχει στο διαθέσιμο χώρο του. Η βενζίνη εξατμίζεται γρηγορότερα απ’ ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.4. Εάν την ώρα που εισέρχεστε στο πρατήριο, δείτε ότι γίνεται ανεφοδιασμός από βυτιοφόρο, μην γεμίζετε. Είναι πολύ πιθανό το καύσιμο να έχει ανακατευτεί κατά τον ανεφοδιασμό και να πάρετε μαζί τα ακάθαρτα συστατικά, που συνήθως κάθονται στον πάτο της δεξαμενής