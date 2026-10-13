25χρονος Αφγανός μετέφερε παράνομους μετανάστες στην Εγνατία, πάτησε γκάζι για να ξεφύγει και αντιστάθηκε πριν τον συλλάβουν

Στη σύλληψη ενός 25χρονου από το Αφγανιστάν προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς φέρεται να...



Ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Ανάληψης. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.



Τα τέσσερα άτομα που μετέφερε ο 25χρονος με καταγωγή από Αφγανιστάν και Ιράν, διαπιστώθηκε πως δεν διέθεταν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.



Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για παράνομη μεταφορά μεταναστών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Στη σύλληψη ενός 25χρονου από το Αφγανιστάν προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα τέσσερις παράνομους μετανάστες, μεταξύ των οποίων κι ένα συνοδευόμενο ανήλικο.