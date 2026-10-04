P-3B Orion: Στην τελική ευθεία για τα ελληνικά πληρώματα – Η νέα ανθυποβρυχιακή ασπίδα με FDI, Bergamini και MH-60R

Σε μια νέα και καθοριστική φάση περνά πλέον το πολύπαθο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικών επιχειρήσεων P-3B Orion του Πολε...











Το πρώτο P-3B ανοίγει τον δρόμο



Πρόκειται ουσιαστικά για το τελευταίο μεγάλο βήμα πριν το P-3B επιστρέψει σε ουσιαστικό επιχειρησιακό ρόλο. Η πρώτη πτήση του πλήρως εκσυγχρονισμένου αεροσκάφους είχε πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργία του νέου ψηφιακού cockpit και των interfaces των συστημάτων αποστολής.



Είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος, κατά την οποία απαιτήθηκε να αντιμετωπιστούν προβλήματα συμβατότητας μεταξύ των νέων ψηφιακών συστημάτων και των παλαιότερων υποσυστημάτων του αεροσκάφους. Στη συνέχεια ακολούθησε μεγάλος αριθμός δοκιμών στο έδαφος και στον αέρα, προκειμένου να ελεγχθούν τα συστήματα και να διαπιστωθεί ότι το αεροσκάφος μπορεί να περάσει με ασφάλεια στο επόμενο στάδιο.



Πλέον το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο εάν το P-3B μπορεί να πετάξει με ασφάλεια και να λειτουργήσει με τη νέα του διαμόρφωση. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ο πυρήνας των ελληνικών πληρωμάτων που θα το αξιοποιεί επιχειρησιακά.











Στόχος δύο Orion μέσα στο 2026



Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί προσδοκίες ότι το 2026 μπορεί να κλείσει με σημαντικά διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το πρώτο αναβαθμισμένο P-3B θα έχει περάσει πλέον στα χέρια των ελληνικών πληρωμάτων, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ακολουθήσει μέσα στο ίδιο έτος και το δεύτερο αεροσκάφος. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ύπαρξη δύο διαθέσιμων αναβαθμισμένων αεροσκαφών επιτρέπει πολύ πιο ουσιαστική ανάπτυξη της εκπαίδευσης, συγκρότηση περισσότερων πληρωμάτων και σταδιακή δημιουργία πραγματικής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας.



Το πρόγραμμα αφορά συνολικά τέσσερα P-3B Orion τα οποία υποβάλλονται σε Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντικές δομικές επεμβάσεις για την παράταση της ζωής τους, νέα ηλεκτρονικά και avionics, καθώς και νέο σύστημα διαχείρισης αποστολής. Οι δομικές εργασίες είναι εξαιρετικά εκτεταμένες. Το πρόγραμμα MLU προβλέπει αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων της πτέρυγας και άλλων δομικών στοιχείων που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους, προσφέροντας έως και 15.000 επιπλέον ώρες πτήσης. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργεί προσδοκίες ότι το 2026 μπορεί να κλείσει με σημαντικά διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το πρώτο αναβαθμισμένο P-3B θα έχει περάσει πλέον στα χέρια των ελληνικών πληρωμάτων, ενώ υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ακολουθήσει μέσα στο ίδιο έτος και το δεύτερο αεροσκάφος. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς η ύπαρξη δύο διαθέσιμων αναβαθμισμένων αεροσκαφών επιτρέπει πολύ πιο ουσιαστική ανάπτυξη της εκπαίδευσης, συγκρότηση περισσότερων πληρωμάτων και σταδιακή δημιουργία πραγματικής επιχειρησιακής διαθεσιμότητας.Το πρόγραμμα αφορά συνολικά τέσσερα P-3B Orion τα οποία υποβάλλονται σε Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής. Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντικές δομικές επεμβάσεις για την παράταση της ζωής τους, νέα ηλεκτρονικά και avionics, καθώς και νέο σύστημα διαχείρισης αποστολής. Οι δομικές εργασίες είναι εξαιρετικά εκτεταμένες. Το πρόγραμμα MLU προβλέπει αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων της πτέρυγας και άλλων δομικών στοιχείων που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής του αεροσκάφους, προσφέροντας έως και 15.000 επιπλέον ώρες πτήσης.

Σε μια νέα και καθοριστική φάση περνά πλέον το πολύπαθο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικών επιχειρήσεων P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού. Έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και συνεχών μετατοπίσεων των χρονοδιαγραμμάτων, η εικόνα που διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει αφήσει πίσω του το δυσκολότερο κομμάτι και κινείται πλέον προς την πλήρη επανένταξη του τύπου στην επιχειρησιακή δραστηριότητα του Στόλου.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert το πρώτο αναβαθμισμένο P-3B Orion πραγματοποιεί αυτή την περίοδο πτήσεις με Αμερικανούς ιπταμένους, με το βάρος να πέφτει πλέον στην εκπαίδευση. Οι Αμερικανοί χειριστές αποκτούν και πιστοποιούν την απαιτούμενη εμπειρία στη συγκεκριμένη ελληνική διαμόρφωση, ώστε στη συνέχεια να περάσουν στην εκπαίδευση των ελληνικών πληρωμάτων.Τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για να αρχίσουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο. Στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, να μπορούν να αναλάβουν αυτόνομα τις πτήσεις των αναβαθμισμένων Orion και σταδιακά να οδηγήσουν το αεροσκάφος από τη φάση της εκπαίδευσης στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.