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Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης γυναίκας οδηγού ταξί – Στο νοσοκομείο η άτυχη...

Οκτωβρίου 04, 2026

  Στο νοσοκομείο με κομμένο αυτί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 54χρονη οδηγός ταξί. Η γυναίκα κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από πελάτη της σ...

 



Στο νοσοκομείο με κομμένο αυτί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 54χρονη οδηγός ταξί. Η γυναίκα κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από πελάτη της στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να την δαγκώσει στο πρόσωπο και να της κόψει το αυτί.

Η σοκαριστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα (04.10.2026) στη Νέα Ιωνία, με την 54χρονη οδηγό να καταγγέλλει πως ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της, η οποία πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις.

Ο 35χρονος ξεκίνησε να κινείται απειλητικά προς το μέρος της και την δάγκωσε με τέτοια μανία που της έκοψε το αυτί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε δικογραφία για (βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

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