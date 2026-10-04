Νέα Ιωνία: 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης γυναίκας οδηγού ταξί – Στο νοσοκομείο η άτυχη...

Στο νοσοκομείο με κομμένο αυτί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 54χρονη οδηγός ταξί. Η γυναίκα κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από πελάτη της σ...

Στο νοσοκομείο με κομμένο αυτί, μεταφέρθηκε εσπευσμένα μία 54χρονη οδηγός ταξί. Η γυναίκα κατήγγειλε πως δέχθηκε επίθεση από πελάτη της στη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να την δαγκώσει στο πρόσωπο και να της κόψει το αυτί.Η σοκαριστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα (04.10.2026) στη Νέα Ιωνία, με την 54χρονη οδηγό να καταγγέλλει πως ήρθε σε λογομαχία με τον πελάτη της, η οποία πήρε γρήγορα άγριες διαστάσεις.Ο 35χρονος ξεκίνησε να κινείται απειλητικά προς το μέρος της και την δάγκωσε με τέτοια μανία που της έκοψε το αυτί.Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες ενώ ο 35χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του ασκήθηκε δικογραφία για (βαριά σωματική βλάβη και απειλή.