Ο Ερντογάν σπάει την πολιορκία του Τραμπ και παρέχει σανίδα σωτηρίας στην Τεχεράνη

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να παρέχει αεροπορική και εμπορική σανίδα σωτηρίας στο ιρανικό καθεστώς, ενώ ο Λευκός ...

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να παρέχει αεροπορική και εμπορική σανίδα σωτηρίας στο ιρανικό καθεστώς, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει πρόθυμος να άρει τις κυρώσεις και να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα stealth αεροσκάφη F-35, με μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου FDD να αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 83 πτήσεις απαγορευμένων ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προσγειώθηκαν σε τουρκικές πόλεις σε μόλις πέντε ημέρες μετά τη λήξη του αμερικανικού τελεσιγράφου για τη διακοπή της παγκόσμιας ανάπτυξης – μια κίνηση που αμφισβητεί έντονα την αφοσίωση της Τουρκίας στους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, ανέφερε το Fox News.Δείτε ΧάρτεςΣτις 8 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε εκτεταμένες κυρώσεις σε όλες τις 27 εναπομένουσες αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν στο Ιράν, ισχυριζόμενο ότι τα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης ως μυστικό βραχίονα για τη μεταφορά όπλων και μαχητών.Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπάσνετ εξέδωσε ρητό τελεσίγραφο ότι μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, οποιαδήποτε εταιρεία παρείχε καύσιμα ή υπηρεσίες εδάφους σε αυτά τα αεροσκάφη θα αποκόπτονταν εντελώς από το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ.Ενώ οι χώρες της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Ιράκ, ενέδωσαν στις πιέσεις και έκλεισαν τις πόρτες τους, η Τουρκία επέλεξε να επιδείξει μια διπλή πολιτική: αφενός, οι τουρκικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προς την Τεχεράνη και, αφετέρου, συνέχισε να επιτρέπει στα ιρανικά αεροπλάνα να λειτουργούν στα αεροδρόμιά της χωρίς εμπόδια.Μια ανάλυση των δεδομένων του Flightradar24 από ερευνητές του FDD έδειξε ότι αεροσκάφη από 12 διαφορετικές ιρανικές εταιρείες -μερικές από τις οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις επειδή πέταξαν όπλα στη Συρία- προσγειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας.Ο ερευνητής Ahmed Sharawy σημείωσε ότι αυτή η συμπεριφορά αποδεικνύει ότι ο Ερντογάν αρκείται μόνο σε επιφανειακά μέτρα, ενώ αγνοεί τις εκτεταμένες δραστηριότητες του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα.Ο Sharawy τόνισε ότι εάν η Ουάσινγκτον θέλει να σταματήσει το παραθυράκι, πρέπει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στις τουρκικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτά τα αεροπλάνα και να στείλει ένα σαφές μήνυμα στην Άγκυρα.Η ανυπακοή του Ερντογάν έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμήΟ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα τονίσει τη «στενή και προσωπική σχέση» μεταξύ αυτού και του Τούρκου προέδρου, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία ότι η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να άρει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Άγκυρα μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, ακόμη και να το επιστρέψει στο έργο των αεροσκαφών F-35.Ο ίδιος ο Ερντογάν απαίτησε πρόσφατα «συγκεκριμένα βήματα» από την Ουάσινγκτον για το θέμα.Τώρα, με την τουρκική παραβίαση να αποκαλύπτεται ανοιχτά, αυξάνεται η οργή στην Ουάσινγκτον ότι ο Ερντογάν εκμεταλλεύεται τις χειρονομίες του Τραμπ, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύει την Επιχείρηση «Οικονομικός Αποκλεισμός» που έχει σχεδιαστεί για να καταπνίξει το καθεστώς στην Τεχεράνη.Στο τουρκικό ρήγμα προστίθεται ένα ακόμη κενό στην Άπω Ανατολή, με τον οργανισμό UANI να αποκαλύπτει ότι μια «πλωτή πόλη» ιρανικών δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων λειτουργεί κοντά στη Μαλαισία, λαμβάνοντας υπηρεσίες ανεφοδιασμού από τοπικές εταιρείες, παρακάμπτοντας έτσι τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.Ο συνδυασμός των ευρημάτων καταδεικνύει την αμερικανική παγίδα: Ενώ οι διεθνείς εταιρείες και οι δυτικές χώρες ευθυγραμμίζονται με τις κυρώσεις, βασικές χώρες όπως η Τουρκία συνεχίζουν να παίζουν διπλό παιχνίδι και να παρέχουν στο Ιράν οικονομικές και στρατηγικές ζωτικές γραμμές.Η ασταθής πολιτική του Ερντογάν – χορεύει σε όλους τους γάμουςΟ χειρισμός των ιρανικών πτήσεων από την Άγκυρα αποτελεί άμεση συνέχεια της ασταθούς εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εδώ και δύο δεκαετίες.Ως μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η οποία υποτίθεται ότι ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντα ασφαλείας της Δύσης, η Τουρκία διατηρεί ταυτόχρονα βαθιές εμπορικές, ασφαλιστικές και ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία και το Ιράν.Η προσπάθεια της Τουρκίας να χορεύει σε όλους τους γάμους – αφενός να απαιτεί προηγμένα αμερικανικά όπλα και αφετέρου να χρησιμεύει ως σταθμός διέλευσης για τα ιρανικά στοιχεία που υπόκεινται σε κυρώσεις – δημιουργεί αυξανόμενες τριβές με το Κογκρέσο και την κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον.c14.co.il