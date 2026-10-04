Έκανε «παραπέντε» και έπεσε σε κλαδιά δέντρου σε δύσβατο σημείο στα Τρίκαλα -Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων, όπου 50χρονος εγκλωβίστ...

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων, όπου 50χρονος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς.Μετά την κλήση του στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό του, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 50χρονο στο δύσβατο σημείο και, με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.Στη συνέχεια, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.