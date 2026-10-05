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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Πέντε ελληνικές λέξεις που μπορείς να χρησιμοποιείς αντί για τις γνωστές ξένες!

Οκτωβρίου 05, 2026

Πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιούμε πολλές ξένες λέξεις στους καθημερινούς διαλόγους μας. Κι όμως η ελληνική γλώσσα είναι τόσο π...



Πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιούμε πολλές ξένες λέξεις στους καθημερινούς διαλόγους μας. Κι όμως η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια ώστε εύκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. Δείτε μερικά παραδείγματα…

Δολιοφθορά αντί σαμποτάζ

Συνάντηση αντί μίτινγκ

Σταδιοδρομία αντί καριέρα

Κύρος αντί πρεστίζ

Ελέγχω αντί τσεκάρω

Και υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες... Μη "σκοτώνεις" τη γλώσσα μας...


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