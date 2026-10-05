Πέντε ελληνικές λέξεις που μπορείς να χρησιμοποιείς αντί για τις γνωστές ξένες!

Πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιούμε πολλές ξένες λέξεις στους καθημερινούς διαλόγους μας. Κι όμως η ελληνική γλώσσα είναι τόσο π...





Και υπάρχουν ακόμη εκατοντάδες... Μη "σκοτώνεις" τη γλώσσα μας...









Πολύ συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι χρησιμοποιούμε πολλές ξένες λέξεις στους καθημερινούς διαλόγους μας. Κι όμως η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια ώστε εύκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες ελληνικές. Δείτε μερικά παραδείγματα…Δολιοφθορά αντί σαμποτάζΣυνάντηση αντί μίτινγκΣταδιοδρομία αντί καριέραΚύρος αντί πρεστίζΕλέγχω αντί τσεκάρω