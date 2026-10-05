Νετανιάχου: Έλεγχος στην ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ μετά την επίθεση

Η ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ τίθεται υπό εξέταση με εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομά...

Η ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ τίθεται υπό εξέταση με εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήση της Φλάιντουμπαϊ. Ο έλεγχος αφορά τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια προς τη χώρα.Ορισμός υπευθύνου για την εξέταση των μέτρωνΣύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Έζρα, ανέλαβε να ορίσει τον υπεύθυνο που θα διενεργήσει τον έλεγχο.Η εντολή προβλέπει ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών της ασφάλειας που συνδέονται με τις πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών του εξωτερικού με προορισμό το Ισραήλ.