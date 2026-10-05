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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Νετανιάχου: Έλεγχος στην ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ μετά την επίθεση

Οκτωβρίου 05, 2026

  Η ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ τίθεται υπό εξέταση με εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομά...

 



Η ασφάλεια πτήσεων προς το Ισραήλ τίθεται υπό εξέταση με εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήση της Φλάιντουμπαϊ. Ο έλεγχος αφορά τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια προς τη χώρα.

Ορισμός υπευθύνου για την εξέταση των μέτρων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου, ο διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Σμουέλ Μπεν Έζρα, ανέλαβε να ορίσει τον υπεύθυνο που θα διενεργήσει τον έλεγχο.

Η εντολή προβλέπει ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών της ασφάλειας που συνδέονται με τις πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών του εξωτερικού με προορισμό το Ισραήλ.

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