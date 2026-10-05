Συνελήφθησαν οι «λογιστές» που λήστεψαν ηλικιωμένη στην Φωκίδα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών στη Φωκίδα για την εξιχνίαση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σα...

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών στη Φωκίδα για την εξιχνίαση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας.Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο στο Γαλαξίδι Φωκίδας και συνελήφθησαν μετά από συντονισμένες έρευνες αστυνομικών.Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον «λογιστή». Με το πρόσχημα ότι δήθεν δικαιούται επιδότηση, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει σε μια σακούλα χρήματα, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή, τα οποία, όπως της είπε, θα παραλάμβανε υπάλληλος του λογιστικού γραφείου από το σπίτι της.Λίγη ώρα αργότερα, ένα αυτοκίνητο έφτασε στην οικία της. Ένας από τους δύο συλληφθέντες είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και τα τιμαλφή. Ο δεύτερος παρέμεινε στο αυτοκίνητο ως οδηγός, προκειμένου να διαφύγουν άμεσα από το σημείο.Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εντόπισε τους δύο άνδρες στο Γαλαξίδι όπου και τους συνέλαβε.Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 250 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ κατασχέθηκε και το Ι.Χ. αυτοκίνητο που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της δράσης τους.Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου Φωκίδας, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών απάτης συνεχίζονται.