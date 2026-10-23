ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ... Ελληνική επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο... «Άκυρο και ανυπόστατο»

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε χθες επιστολή προς ...

ΕΔΩ) Εμείς έχουμε ήδη προειδοποιήσει ότι μπορεί να είναι άκυρο και ανυπόστατο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και να μην παράγει ένομο αποτέλεσμα, να μην γίνεται αποδεκτό, αλλά για την τουρκία είναι "πάτημα" ώστε να δημιουργήσει συνθήκες αμφισβήτησης στο πεδίο, που αν δεν αντιμετωπιστούν ΔΥΝΑΜΙΚΑ, τότε θα δημιουγήσουν απετέλεσμα! (Δείτε

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε χθες επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τις ελληνικές θέσεις εν προκειμένω.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.