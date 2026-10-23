Επανέρχεται το Φθινόπωρο από την Κυριακή με ισχυρές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας

Νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα με τις βροχές και τις καταιγίδες να κυριαρχούν ενώ θα πέσει αισθητά και η θερμοκρασία ...

Νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα με τις βροχές και τις καταιγίδες να κυριαρχούν ενώ θα πέσει αισθητά και η θερμοκρασία από την Κυριακή (25/10). Το νέο κύμα κακοκαιρίας που έρχεται οργανωμένο θα κυριαρχήσει και στην διάρκεια ολόκληρης της νέας εβδομάδας.Σύμφωνα με την πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη οδεύουμε σταδιακά προς πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.Από την Κυριακή αναμένεται μια πιο ουσιαστική επιδείνωση του καιρού, καθώς ένα νέο, πιο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται ότι θα επηρεάσει τη χώρα μας.Όπως αναφέρει η μετεωρολόγος κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές και οι κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και η περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.Από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου και πιο ουσιαστικά, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, προερχόμενο από την περιοχή της Ιταλίας, θα κινηθεί αυτή τη φορά προς τον ελληνικό χώρο.Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το σύστημα φαίνεται ότι θα ακολουθήσει αρχικά μια πορεία από τα δυτικά προς το νότιο Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης, αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, προς τη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.Σε αντίθεση με το προηγούμενο βαρομετρικό χαμηλό, το νέο σύστημα φαίνεται ότι θα επηρεάσει πιο άμεσα τη χώρα μας.Όσον αφορά την Κυριακή, τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά κυρίως προς τα νότια τμήματα της χώρας.Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια τμήματα.Οι άνεμοι θα επηρεάζονται από την κυκλωνική κυκλοφορία του βαρομετρικού χαμηλού, παρουσιάζοντας μεταβολές στη διεύθυνσή τους ανάλογα με τη θέση του συστήματος.Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα βρεθεί κατά τόπους ακόμη και χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.